Partita incredibile e piena di alti e bassi alla Segafredo Arena dove la Virtus Bologna supera col brivido 98-94 il Bursaspor nel recupero del Round 10 del gruppo B di Eurocup. Un successo importante per la squadra di Sergio Scariolo perchè interrompe una striscia di tre sconfitte e si rilancia in classifica dove arriva a 7-6 di record, quinta dietro a Venezia con 7-5, mentre i turchi restano al nono posto con un bilancio di 4-8. Un match ricco di colpi di scena, con la Virtus che finisce a -12 già nel primo quarto, rimonta, arriva addirittura a +18 sul 77-59 nel terzo periodo, e poi nel finale ci deve pensare Kyle Weems a firma la vittoria dopo che il +4 del Bursaspor aveva messo i brividi a tutto il palazzo. Kyle Weems chiude con 18 punti e firma 8 degli ultimi 10 di squadra, l'MVP è Mam Jaiteh con 23, mentre Milos Teodosic si ferma a 9 ma con 13 assist; in doppia cifra anche Cordinier, 17, Belinelli, 12, e Pajola, 10 punti, in una serata da 10 su 25 da tre per la Segafredo (aveva iniziato con 0 su 6). Al Bursaspor non basta un clamoroso Andrew Andrews da 37 punti e le prove di Bitim, 19, e Needham, 17. Per la Virtus Bologna un enorme sospiro di sollievo: dalla prossima gara, mercoledì 9 marzo al Taliercio con Venezia, potrebbe esserci anche Daniel Hackett!

Virtus Bologna : Tessitori 4, Cordinier 17, Mannion 2, Belinelli 12, Pajola 10, Alibegovic, Hervey 2, Ruzzier ne, Jaiteh 23, Sampson 1, Weems 18, Teodosic 9. All. Scariolo.

: Tessitori 4, Cordinier 17, Mannion 2, Belinelli 12, Pajola 10, Alibegovic, Hervey 2, Ruzzier ne, Jaiteh 23, Sampson 1, Weems 18, Teodosic 9. All. Scariolo. Bursaspor: Sezgun ne, Ozalp ne, Needham 17, Turen, Al 4, Bitim 19, Andrws 37, Hayes 4, Olmaz 5, Dudzinski 8. All. Alimpijevic.

