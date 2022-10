Umana Reyer Venezia che perde 79-73 contro Bourg-en-Bresse al Taliercio nel Round 2 del Gruppo A di Eurocup. La formazione di Walter De Raffaele, Isaiah Mike, 17 punti e 11 rimbalzi, ben spalleggiato da James Palmer Jr., 16 punti con 6 rubate, e da Jordan Floyd, 15: per il Bourg è la quarta vittoria in quattro gare a Mestre negli ultimi 3 anni, una bestia nera! All'Umana, che chiude con 18 perse e 9 su 24 dall'arco, non bastano i 19 punti di Watt ei 15 di Granger, gli unici in doppia cifra. L'esordio casalingo europeo è amaro per l'che perdecontroal Taliercio nel Round 2 del Gruppo A di. La formazione di reduce dal largo successo in campionato di sabato a Trieste (95-78) , si arrende ai francesi, imbattuti in coppa, cedendo nel quarto ed ultimo periodo (23-29). Mattatore della sfida, 17 punti e 11 rimbalzi, ben spalleggiato da, 16 punti con 6 rubate, e da, 15: per ilè la quarta vittoria in quattro gare a Mestre negli ultimi 3 anni, una bestia nera! All', che chiude con 18 perse e 9 su 24 dall'arco, non bastano i 19 punti diei 15 di, gli unici in doppia cifra.

La sfida di Mestre vede un buon avvio dell'Umana Reyer che tocca in un paio di occasioni il +5 (24-19), Bourg però non ci sta, mette anche il naso avanti ma all'intervallo è 32-30 per Venezia grazie alla tripla di De Nicolao. A inizio terzo quarto i francesi scappano a +7 (36-43) grazie allo scatenato Floyd, però la Reyer recupera con Granger e Watt, poi al 30' è parità sul 50-50 con Palmer che risponde a Brooks dall'arco. E' nell'ultimo parziale che Venezia si scioglie, Bourg scappa fino a +11 sul 70-59 coi canestri di Floyd, dell'ex pesarese Messenat e due triple di Palmer. La squadra di De Raffaele con un sussulto si riposta a -5 con Bramos a Granger a 50" dal termine (69-74), ma ancora Messenat risponde e chiude il discorso.

Umana Reyer Venezia - JL Bourg-en-Bresse 73-79

Venezia : Spissu 9, Freeman 3, Bramos 6, Sima 4, De Nicolao 3, Granger 16, Chillo ne, Brooks 5, Willis 9, Chapelli ne, Watt 19, Tessitori. All. De Raffaele.

: Spissu 9, Freeman 3, Bramos 6, Sima 4, De Nicolao 3, Granger 16, Chillo ne, Brooks 5, Willis 9, Chapelli ne, Watt 19, Tessitori. All. De Raffaele. Bourg: Benitez 4, Courby 10, Galin ne, Massenat 6, Floyd 15, Palmer 16, Pelos 4, Dickey ne, Chassang 3, Mike 17, Kokila 4, Julien. All. Fauthoux.

Dolomiti Energia Trentino non riesce la replica in Europa visto che arriva il ko in volata 80-75 sul campo degli intriganti e ambiziosi London Lions nel Round 2 del gruppo B di Eurocup. L'Aquila deve incassare la seconda sconfitta di fila dopo quella in casa col Promitheas mentre i britannici, tornati sul panorama continentale dopo due decenni, centrano il primo storico successo dopo la sconfitta di Tel-Aviv con l'Hapoel. Per l'Aquila di Lele Molin ci sono 17 punti ciascuno di Flaccadori e Crawford, e 14 con 6 rimbalzi del gioiello Matteo Spagnolo: costano caro le 20 palle perse, così come il 37% al tiro da due, sbilanciato rispetto all'ottimo 13 su 26 dall'arco (9 dalla coppia Flaccadori-Crawford). Tirano 13 su 26 da fuori anche i Lions che, pur senza le due stelle ex NBA Koufos e Dekker, si impongono grazie ai 17 punti del ceco Hruban, ai 13 di Zubcic e alla doppia doppia roboante da 22, 14 rimbalzi e 9 falli subiti di Ovie Soko, visto anche in Italia nel 2016 a Brindisi. Dopo la vittoria di domenica a Varese col canestro allo scadere di Grazulis , allanon riesce la replica in Europa visto che arriva il ko in volatasul campo degli intriganti e ambiziosinel Round 2 del gruppo B di. L'deve incassare la seconda sconfitta di fila dopo quella in casa colmentre i britannici, tornati sul panorama continentale dopo due decenni, centrano il primo storico successo dopo la sconfitta dicon l'. Per l'Aquila dici sono 17 punti ciascuno di, e 14 con 6 rimbalzi del gioiello: costano caro le 20 palle perse, così come il 37% al tiro da due, sbilanciato rispetto all'ottimo 13 su 26 dall'arco (9 dalla coppia Flaccadori-Crawford). Tirano 13 su 26 da fuori anche iche, pur senza le due stelle ex NBA, si impongono grazie ai 17 punti del ceco, ai 13 die alla doppia doppia roboante da 22, 14 rimbalzi e 9 falli subiti di, visto anche in Italia nel 2016 a Brindisi.

Alla CopperBox Arena di Londra, impianto costruito per i Giochi Olimpici del 2012, si gioca da subito a punteggio alto, Trento va al primo riposo avanti 27-21 e poi comanda anche all'intervallo sul 44-41 dopo aver toccato anche il +6 (27-33). Dopo l'intervallo sembra che la Dolomiti Energia possa mettere le mani sul match, le bombe di Grazulis, Flaccadori e Spagnolo valgono il +8 sul 58-50, però i Lions rispondono con Hruban e vanno avanti 64-62 a inizio ultimo periodo. Da lì è una battaglia, Flaccadori e Spagnolo ridanno il +6 a Trento a 4' dal termine, e ancora i britannici pareggiano e poi sorpassano sul 76-74 con Soko. Il finale è deciso dai tiri liberi, perchè Crawford ne sbaglia tre sui quattro a disposizione, Best invece fa 4 su 4 e sigilla la vittoria dei suoi.

London Lions - Dolomiti Energia Trentino 80-75

Londra: Soko 22, Zubcic 13, Ward-Hibbert ne, Best 11, Soluade 3, Weluche-Ume ne, Nelson 12, Queeley, Van Oostrum, Sharma 2, Kaboza ne, Hruban 17. All. Ryan Schmidt.

Trento: Morina ne, Conti 2, Spagnolo 14, Forray 5, Zangheri ne, Flaccadori 17, Dell'Anna ne, Crawford 17, Grazulis 5, Atkins 4, Lockett 11. All. Molin.

