Dolomiti Energia Trentino che si mette alle spalle i ko di Podgorica col Buducnost e 85-80 contro gli Hamburg Towers nel Round 8 di Eurocup. La squadra di Lele Molin, pur senza Matteo Spagnolo e capitan Toto Forray, si impone sulla formazione tedesca e centra la seconda vittoria nelle ultime tre partite di Coppa, entrambe in casa, che portano il record complessivo del girone B a 2-6, subito alle spalle dei Towers, 3-5, ottavi e al momento ultimi a poter entrare nei playoff. Immediato riscatto per lache si mette alle spalle i ko di Podgorica col di Napoli con la Gevi in campionato , andando a vincerecontro glinel Round 8 di. La squadra di, pur senzae capitan, si impone sulla formazione tedesca e centra la seconda vittoria nelle ultime tre partite di Coppa, entrambe in casa, che portano il record complessivo del girone B a, subito alle spalle dei, ottavi e al momento ultimi a poter entrare nei playoff.

La Dolomiti Energia vive una positiva serata balistica col 43% da due, soprattutto con 12 su 26 da tre e un solo errore ai liberi, 17 su 18. Per l'Aquila ci sono quattro giocatori in doppia cifra: il migliore è Mattia Udom con 18 punti, 2 triple decisive e 4 recuperi, bene anche Flaccadori, 15 con 5 rimbalzi e 7 assist, Conti, 14, e Crawford, 11 con 3 triple, senza dimenticare gli 8 a testa di Grazulis e Atkins. Nelle file di Hamburg ci sono i 23 punti di Woodard, top scorer di serata, i 14 di Clark Jr con 4 su 4 dall'arco, i 12 dello sloveno Ziga Samar, gli 11 di Meisner e i 10 di Hinrichs.

La gara è praticamente sempre in equilibrio per tre quarti, con Hamburg Towers che tocca il +6 nel secondo quarto, margine subito ricucito da Trento. Gli ultimi 10' si aprono con la Dolomiti Energia avanti 64-63, poi un primo scossone è firmato da due triple di Crawford per il +7 sul 72-65. I tedeschi ricuciono fino a -1 con Meisner, ma Flaccadori replica dall'arco e Atkins schiaccia il nuovo +6 sul 77-71. A chiudere il discorso è Mattia Udom che spegne l'ultimo tentativo di rimonta dei Towers con la bomba dell'82-73 a 2' dal termine e poi coi liberi dell'84-78 a 32" dall'ultima e definitiva sirena.

Dolimiti Energia Trentino - Veolia Towers Hamburg

Trento : Morina 2, Conti 14, Zangheri ne, Flaccadori 15, Udom 18, Dell'Anna ne, Crawford 11, Ladurner 2, Grazulis 8, Atkins 8, Lockett 7. All. Molin.

: Morina 2, Conti 14, Zangheri ne, Flaccadori 15, Udom 18, Dell'Anna ne, Crawford 11, Ladurner 2, Grazulis 8, Atkins 8, Lockett 7. All. Molin. Hamburg: Schoorman, Cleary 2, Phillips 2, Meisner 11, Woodard 23, Samar 12, Hinrichs 10, Clark Jr. 14, Wolfarth-Botterman 6, Kozak ne. All. Korner.

