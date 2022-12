Eurocup per la Germani Brescia che perde 79-71 in Lituania col Panevezys nel Round 7 e incappa nel quarto ko di fila. La squadra di Alessandro Magro, priva di Caupain e Petrucelli e in attesa dei rinforzi dal mercato (si parla del play Nikolic in uscita da Sassari, e dell'ala Ryan Taylor, ex Patrasso), scivola a 2-5 di record nel gruppo A, in penultima posizione, Prosegue il momento nero inper lache perdein Lituania colnel Round 7 e incappa nel quarto ko di fila. La squadra di, priva die in attesa dei rinforzi dal mercato (si parla del playin uscita da, e dell'ala, ex), scivola a 2-5 di record nel, in penultima posizione, a differenza della Reyer Venezia che è seconda dopo il successo casalingo col Bursaspor

Ad

La gara vede la Germani inseguire nel primo tempo, anche a -13, ma nella ripresa la Leonessa risale la china e al 30' è addirittura davanti sul 57-56. L'ultimo periodo è equilibrato, un serrato botta e risposta, poi però sul 68-66 in proprio favore, Brescia va in tilt, incassa un parziale di 11-0, e getta al vento la possibilità di piazzare un colpo importante in trasferta. Non bastano i 14 punti a testa di Della Valle e Massinburg, e i 13 con 10 rimbalzi di Gabriel; per il Lietkabelis 13 di Jamel Morris e 12 di Maldunas.

EuroCup Venezia ingrana la quinta, batte Bursaspor 78-65 ed è seconda IERI ALLE 21:08

Brescia sarà impegnata sul campo del Cedevita Olimpija Lubiana; prima, però, la sfida di campionato con Venezia al PalaTaliercio ( Mercoledì prossimosarà impegnata sul campo del; prima, però, la sfida di campionato conal PalaTaliercio ( sabato alle 19 su Eurosport 2 ).

Lietkabelis Panevezys - Germani Brescia 79-71

Lietkabelis : Morris 13, Sakic 6, Lipkevicius 9, Maldunas 12, Goloman 10, Griciunas 10, Rubstavicius 5, Peno 6, Murauskas 4, Kullamae 4, Vasiliauskas. All. Canak.

: Morris 13, Sakic 6, Lipkevicius 9, Maldunas 12, Goloman 10, Griciunas 10, Rubstavicius 5, Peno 6, Murauskas 4, Kullamae 4, Vasiliauskas. All. Canak. Brescia: Gabriel 13, Tanfoglio, Massinburg 14, Della Valle 14, Cobbins 4, Odiase 7, Burns, Laquintana 3, Cournooh 4, Moss 5, Akele 6. All. Magro.

* * *

Eurocup per la Dolomiti Energia Trentino che perde 73-58 a Podgorica contro il Buducnost, capolista del girone B a 5-2 con Gran Canaria, Ankara e Paris Basket. L'Aquila di Lele Molin, Non arriva la seconda vittoria di fila inper lache perdea Podgorica contro il, capolista del girone B a 5-2 con Gran Canaria, Ankara e Paris Basket. L'di reduce dal successo in campionato con Pesaro , scende in campo senza Spagnolo, Conti e Crawford, resiste fino praticamente a pochi minuti dal termine, prima di cedere e chiudere così un momento positivo fatto di tre vittorie tra Serie A e Eurocup.

Trento inizia bene, va al primo riposo avanti 18-14, ma nel secondo periodo il Buducnost cambia marcia e l'Aquila sprofonda a -15 (42-29 all'intervallo). Nella ripresa però la Dolomiti Energia scatta meglio, 11-0 di break e tutto di nuovo in equilibrio: al 30' è 54-46 ma Trento ha ancora la forza di risalire e capitan Forray, con Grazulis e Atkins, fa ancora -4 sul 60-54. A quel punto la benzina finisce, gli ospiti non segnano più mentre il Buducnost, più cinico e lucido, segna i tiri che spaccano definitivamente il match. Per l'Aquila ci sono 14 punti di Lockett, 12 di Flaccadori, 10 di Forray e un Darion Atkins da 16 punti, 7 rimbalzi, 4 stoppate e 3 recuperi. Per i montenegrini brillano il nazionale serbo Jogodic-Kuridza, 20 punti con 7 rimbalzi, e Drobnjak 15, e il francese Alpha Kaba, 7 con 16 rimbalzi, mentre il grande ex Cameron Reynolds si ferma a 5 punti con 2 su 8 al tiro.

L'Aquila giocherà ora in trasferta in campionato sabato a Napoli contro la GeVi degli ex Maurizio Buscaglia e JaCorey Williams (palla a due alle 20.00) mentre in Eurocup riceverà Amburgo (martedì 13, ore 20).

Buducnost Podgorica - Dolomiti Energia Trentino 73-58

Buducnost : Reynolds 5, Bell-Haynes 7, Sehovic, Booth 1, Kaba 7, Lazic 7, Ilic, Jagodic-Kuridza 20, Drobnjak 15, Popovic 11. All. Jovanovic.

: Reynolds 5, Bell-Haynes 7, Sehovic, Booth 1, Kaba 7, Lazic 7, Ilic, Jagodic-Kuridza 20, Drobnjak 15, Popovic 11. All. Jovanovic. Trento: Morina, Gaye, Forray 10, Flaccadori 12, Udom, Crawford, Ladurner, Grazulis 6, Atkins 16, Lockett 14. All. Molin.

* * *

Della Valle: “Essere MVP? Premio per la grande stagione con Brescia”

Serie A Highlights: Brescia-Napoli 95-72 04/12/2022 ALLE 22:28