Il nuovo Panathinaikos di coach Vovoras apre la sua Eurolega con un bel successo esterno a Mosca contro il Khimki. In una sfida segnata dai tanti assenti - Alexey Shved, Greg Monroe, Stefan Jovic e Errick McCollum fuori per i russi, greci privi di Howard Sant-Roos, Pierre Jackson e Aaron White -, sono i biancoverdi di Atene a spuntarla in un match dal finale punto a punto ma in cui sono stati anche a +13 nel primo periodo (11-24). Alla fine è decisivo un gioco da tre punti del neo capitano Papapetrou per il +3 sul 76-73, anche se il Khimki ha avuto il tiro del potenziale pareggio con l'ex milanese Bertans, conclusione finita però sul ferro proprio sulla sirena.

La sfida vede appunto il Panathinaikos partire forte e toccare il +13 nel primo quarto, poi il Khimki rimonta e pareggia sul 33-33 grazie a Jerebko. All'intervallo è 41-39 firmato dal canestro sulla sirena di Papapetrou. Nella ripresa si va a fiammate, Zaytsev porta un paio di volte i russi a +5 (61-56) il Pana però rimane a contatto, pareggia con Papagiannis sul 73-73, e poi Papapetrou a rimbalzo firma il gioco da tre punti per il +3. Nel finale, sul -5, Bertans rimette in pista il Khimki con una clamorosa tripla, poi i russi non fanno fallo, i greci vanno in tilt e concedono l'ultima chance ai gialloblu, fallita dallo stesso Bertans. Al Khimki non bastano 15 punti di Booker e 14 ma con 1 su 7 da tre di Bertans; per il Panathinaikos cinque giocatori in doppia cifra, spiccano i 16 con 8 rimbalzi di Papapetrou, sono 7 in 30' per l'ex milanese Nedovic.

Khimki : Timma 9, Karasev 3, Zaytsev 11, Vialtsev, Barashov, Monia 3, Voronov, Booker 15, Jerebko 9, Bertans 14, Mickey 12. All. Kurtinaitis.

: Timma 9, Karasev 3, Zaytsev 11, Vialtsev, Barashov, Monia 3, Voronov, Booker 15, Jerebko 9, Bertans 14, Mickey 12. All. Kurtinaitis. Panathinaikos: Papagiannis 6, Bochoridis 10, Auguste 4, Papapetrou 16, Diplaros, Kaselakis, Kalaitzakis 2, Foster 10, Persidis, Nedovic 7, Mitoglou 12, Bentil 11. All. Vovoras.

Fenerbahçe Beko - Stella Rossa 77-63

Buona la prima per il rinnovato Fenerbahce che supera fra le mura amiche la Stella Rossa Belgrado, formazione altrettanto nuova. I turchi di Igor Kokoshkov, il coach serbo scelto per sostituire il leggendario Zeljko Obradovic, ha un'ottima risposta dalla sua squadra, sia dai nuovi come Lorenzo Brown e Ulanovas, 17 e 13 punti, sia dalle stelle rimaste come Nando De Colo e Jan Vesely, 12 con 7 assist il primo, 8 con 8 rimbalzi il ceco. Gli ospiti, anche loro col nuovo allenatore Sasa Obradovic, patiscono la scarsa serata al tiro da fuori (9 su 29) e commettono troppe palle perse, 18: gli unici in doppia cifra sono Jordan Loyd, 15 punti, e Langston Hall, 12 (9 nel primo tempo).

De Colo-Vesely show! Le due stelle del Fenerbahce con la giocata del match

Il match è equilibrato in avvio, Hall guida la Stella Rossa mentre nel Fenerbahce domina il lituano Ulanovas che mette tre bombe, poi esce dalla panchina Ali Muhammad e anche lui insacca due triple, la seconda sulla sirena per il 24-20 della prima pausa. Nel secondo quarto i turchi provano pian piano l'allungo, l'ex sassarese Pierre segna il 30-24, poi salgono in cattedra altri due nuovi, Hamilton e Brown: il centro ex Darussafacka si fa notare con tre stoppate tonanti, la guardia ex di turno impazza in contropiede e firma il +10 sul 35-25. Sul finale di tempo sono De Colo da fuori e ancora Brown con una "zingarata" delle sue a firmare il 42-30 con cui si torna negli spogliatoi.

Super assist di Barthel per la schiacciata di Vesely

Nella ripresa il Fenerbahce tiene in pugno il match, Ulanovas segna due canestri per il +16, poi Muhammad e Vesely fanno +20 sul 55-35. La Stella Rossa ha qualche lampo isolato con Walden e Dobric per il -11 a inizio ultimo periodo, ma i turchi non perdono mai la bussola, Vesely e Barthel firmano il nuovo +17 (67-50), poi nel finale è ancora Brown a chiudere il discorso. Il finale è 77-63 e non poteva esserci partenza migliore per una delle squadre più attese di questa stagione.

Johnny Hamilton e due stoppate come biglietto da visita

Fenerbahce : Hamilton, Brown 17, Mahmutoglu 2, Biberovic, De Colo 12, Pierre 3, Barthel 5, Vesely 8, Eddie 5, Dixon 11, Duverioglu 1, Ulanovas 13. All. Kokoskov.

: Hamilton, Brown 17, Mahmutoglu 2, Biberovic, De Colo 12, Pierre 3, Barthel 5, Vesely 8, Eddie 5, Dixon 11, Duverioglu 1, Ulanovas 13. All. Kokoskov. Stella Rossa: Hall 12, Walden 9, Loyd 15, Davidovac 5, Lazic, Reath 4, Radanov, Dobric 6, Simonovic, Jagodic-Kuridza 5, Simanic, Kuzmic 7. All. S. Obradovic.

TD Systems Baskonia - Real Madrid 76-63

Sorpresa fino ad un certo punto a Vitoria dove il Baskonia supera il Real Madrid ed esordisce al meglio nella nuova Eurolega. I campioni di Spagna in carica, nonostante le perdite estive dei vari Shengelia, Janning, Shields e Granger, la spuntano grazie ad una bella prova corale e all'ottima prestazione di Pierria Henry, 23 punti compresi i 10 quasi in fila nel quarto periodo per mandare al tappeto i blancos; molto bene i nuovi Peters e Giedraitis, 18 e 12 punti, bene Vildoza con 12 punti e 4 assist, e anche Achille Polonara, 4 punti, 9 rimbalzi e 3 stoppate! Il Real è apparso imballato e senza energie nel finale, le assenze di Llull e Taylor si sono sentite, e non è bastato un Campazzo da 17 punti, troppo solo però nonostante i 10 di Carroll e Tavares.

La gara della Buesa Arena vede un migliore inizio del Real Madrid che vola a +6 con le tirple di Campazzo e Carroll; il Baskonia si sveglia anche per l'ingresso di Polonara, l'ex sassarese e Vildoza firmano infatti il -1 con cui si va alla prima pausa (15-16). Nel secondo periodo la musica non cambia, si va a fiammate, Giedraitis segna 5 punti in fila per il sorpasso della TD Systems, Garuba mette la bomba per il +2 Real, poi è Henry in contropiede a rimettere i padroni di casa al comando, un margine tenuto all'intervallo sul 33-29.

La ripresa vede un Madrid più intraprendente, la squadra di Laso piazza un parziale di 10-1 con Tavares e Campazzo per il +5, ma il Baskonia non molla nulla e con un redivivo Peters, bocciato nelle precedenti esperienze al CSKA e all'Efes, si riporta in vantaggio e al 30' conduce 52-49. E' nella prima metà del quarto periodo che il Baskonia scava il solco decisivo: ci pensa Pierria Henry con 10 punti praticamente filati e, con l'apporto di Polonara e Giedraitis, firma il +10 dei padroni di casa sul 66-56. Il Real non reagisce, finisce a -11 dopo la bomba di Vildoza e poi alza bandiera bianca, incassando sulla sirena la tripla di Giedraitis del definitivo 76-63.

Baskonia : Raieste, Vildoza 12, Jekiri 1, Henry 23, Sedekerskis, Diop 5, Fall 1, Peters 18, Z. Dragic ne, Giedraitis 12, Polonara 4, Kuruc. All. Ivanovic.

: Raieste, Vildoza 12, Jekiri 1, Henry 23, Sedekerskis, Diop 5, Fall 1, Peters 18, Z. Dragic ne, Giedraitis 12, Polonara 4, Kuruc. All. Ivanovic. Real Madrid: Causeur, Randolph 5, Fernandez 3, Abalde 5, Campazzo 17, Laprovittola, Alocen, Deck 5, Garuba 3, Carroll 10, Tavares 10, Thompkins 5. All. Laso.

