CSKA Mosca - Alba Berlino 88-93

Prima vittoria stagionale per l'Alba Berlino che a sorpresa vince a Mosca contro il CSKA, reduce dal successo in overtime a Istanbul col Fenerbahce. Decide il tap-in vincente di Giffey, ottima la prova di Simone Fontecchio con 20 punti con 9 su 16 complessivo al tiro. Ai russi non bastano 27 punti di Mike James e 25 di Will Clyburn.

CSKA Mosca : Hackett 3, Hilliard 8, Bolomboy 5, Kurbanov 5, Shengelia 9, Khomenko NE, James 27, Ukhov, Voigtmann 2, Clyburn 25, Umrikhin NE, Milutinov 4. All.: Itoudis

Fenerbahçe Beko - Bayern Monaco 71-75

Terzo successo di fila del Bayern Monaco di Andrea Trinchieri che, dopo la vittoria a Tel Aviv, sbanca anche Istanbul infliggendo al Fenerbahce il secondo ko in pochi giorni. Risultato tutt'altro che scontato anche perchè i bavaresi hanno iniziato malissimo, finendo sotto 27-7: determinanti per la rimonta Lucic, 18 punti, e Reynolds, 17 con 8 rimbalzi. Per i turchi 18 con 7 assist di De Colo e 25 con 12 su 14 al tiro e 8 rimbalzi per Jan Vesely.

Fenerbahçe Beko : De Colo 18, Brown 2, Ulanovas 10, Barthel 6, Vesely 25, Biberovic, Hamilton, Westermann, Pierre 7, Eddie, Candan NE, Muhammad 3. All. Kokoskov.

Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 85-82

Rocambolesca vittoria dell'Olympiacos, la terza di fila, che supera il Maccabi a tempo scaduto e prosegue nel suo ottimo momento. Per gli israeliani invece è il terzo ko consecutivo. Sfida decisa nel finale, dove prima Wilbekin pareggia sull'82-82 con una bomba siderale, ma poi l'ultima chance ce l'hanno i greci e Aaron Harrison la sfrutta insaccando un missile proprio sulla sirena! Sono 12 i punti finali dell'ex Kentucky, Vezenkov ne aggiunge 14, per il Maccabi 18 punti di Wilbekin e 15 di Hunter.

Olympiacos : Harrison 12, Larentzakis, Spanoulis 11, Sloukas6, Martin 16, Vezenkov 14, Printezis 6, Papanikolau 3, Jean-Charles, Jenkins 5, Ellis 8, McKissic 4. All. Bartzokas.

TD Systems Baskonia - Khimki 77-60

Trasferta spagnola da dimenticare per il Khimki che, sempre a ranghi ridottissimi, perde a Vitoria col Baskonia dopo il ko col Real Madrid. La TD Systems ha vita facile, gode dell'unico impegno settimanale (rinviata la gara con lo Zenit) e soprattutto cavalca un favoloso Achille Polonara, autore di una doppia-doppia da 20 punti e 10 rimbalzi in oltre 34' sul parquet. Bene anche Giedraitis, 20 punti, mentre per il Khimki ci sono i 17 con 8 assist di Zaytsev e i 16 con 12 rimbalzi di Booker.

Baskonia : Raieste, Vildoza 15, Jekiri 6, Henry, Sedekerskis 1, Diop, Fall, Peters n.e., Dragic 15, Giedraitis 20, Polonara 20, Kurucs. All. Ivanovic.

