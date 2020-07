Dal nostro partner OAsport.it

Anche Simone Fontecchio decide di tentare la fortuna fuori dall’Italia. Il ventiquattrenne pescarese, infatti, è stato poco fa ufficializzato dall’Alba Berlino: per il club della capitale tedesca ha firmato un contratto triennale, dopo che per lui erano suonate le sirene di Pesaro e di Strasburgo, in Francia.

L’ultima stagione, disputata con la maglia di Reggio Emilia, lo ha visto riprendersi una parte del ruolo che gli era mancato negli anni, non sempre semplici, dell’Olimpia Milano: 11 punti a gara per lui in un’annata nella quale, dopo una prima metà di sostanziale ambientamento in terra emiliana, stava facendo vedere tutto il talento di cui è dotato, con cinque partite in fila con 14 o più punti, prima che la pandemia fermasse tutto quello che si poteva fermare.

Per Fontecchio è la prima esperienza all’estero, dopo gli esordi alla Virtus Bologna, il passaggio a Milano dopo la retrocessione del club bianconero e poi la stagione 2017-2018 passata a Cremona. Nel suo palmares, oltre ai titoli con l’Olimpia, anche un premio di miglior Under 22 del campionato nell’annata 2014-2015. Recentemente è tornato a far parte del gruppo azzurro con le due partite di qualificazione agli Europei contro Russia ed Estonia.

