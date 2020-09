Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano 57-79

L'asticella si alza, ma l'Olimpia Milano risponde "presente". Dopo il 6/6 in Supercoppa, la squadra di coach Ettore Messina allunga la striscia positiva conquistando un vittoria convincente sull'Alba Berlino nel primo match del We're back Tour di Eurolega e strappa il pass per la finale di domenica (LIVE dalle 18.00 su eurosport.it ed Eurosport Player). L'Olimpia conferma l'identità difensiva già mostrata nelle partite degli ultimi giorni, giocando una partita fisica, intensa e a basso ritmo, in grado di spezzare sin dalle prime battute l'anima di un'Alba che, nella scorsa stagione, si era messa in luce come una delle squadre più rapide e pericolose dall'arco del torneo. Milano tiene gli avversari a un risicato 7/22 nel tiro pesante (31%) e, soprattutto, forza 32 palle perse (addirittura 9 di Luke Sikma), frutto di un sistema difensivo che sembra funzionare già ad alto livello anche e soprattutto nelle situazioni di pressing allungato sui 28 metri.

Messina porta in panchina l'intero roster di 15 giocatori (non entrati Biligha e Cinciarini) e può ruotare gli effettivi mantenendo sempre alto il livello di freschezza e intensità dei quintetti. Sergio Rodriguez illumina la scena con 14 punti e una serie di giocate decisive per l'allungo che sancisce il successo nella seconda metà del quarto periodo, ma arrivano ottime risposte anche dal pacchetto lunghi: Zach LeDay conferma di essere già pedina importante all'interno del gruppo per fisicità e capacità di giocare entrambi i ruoli nel verniciato (13 punti, 8/8 ai liberi), mentre Kyle Hines pattuglia l'area con personalità ed esperienza da vendere (12 punti, 3 recuperi). Kevin Punter e Vlado Micov pungono quando chiamati in causa (9 punti a testa), ma c'è tanto spazio anche per Gigi Datome (6 punti, 6 rimbalzi, sempre più calato nel ruolo di giocatore di raccordo) e Riccardo Moraschini (5), in grado di fornire fisicità, energia e capacità di rottura dalla panchina. Più in ombra Malcolm Delaney e Kaleb Tarczewski, fermo a soli 6' in un pomeriggio segnato da qualche distrazione difensiva di troppo.

Per la cronaca, Milano piazza il break rivelatosi poi decisivo con un perentorio 0-19 nella prima metà del quarto periodo (23-37), ribaltando l'inerzia di una partita che sembrava poter scivolare sui binari dell'Alba dopo una sfuriata di Louis Olinde (9 punti in un primo periodo di fuoco). Giunta all'intervallo sul +10 (28-38), l'Olimpia fa ancora quadrato sulla difesa per riallungare a inizio ripresa tenendo gli avversari senza punti per 5' (28-45), resiste all'eroico tentativo di rimonta orchestrato quasi in solitaria da Peyton Siva (14), e infligge la coltellata definitiva cavalcando le genialiate di Rodriguez e un paio di colpi di Punter e Datome nel quarto periodo.

Berlino : Siva 14, Mattisseck, Giffey 6, Schneider 3, Sikma 9; Lo 1, Delow, Brenneke 5, Nikic, Olinde 9, Thiemann 4, Granger 6. All.: Garcia Reneses.

: Siva 14, Mattisseck, Giffey 6, Schneider 3, Sikma 9; Lo 1, Delow, Brenneke 5, Nikic, Olinde 9, Thiemann 4, Granger 6. All.: Garcia Reneses. Milano: Delaney 4, Punter 9, Micov 9, Leday 13, Hines 12; Moretti 3, Moraschini 5, Roll, Rodriguez 14, Tarczewski, Shields 2, Brooks 2, Datome 6. N.e.: Cinciarini, Biligha. All.: Messina.

