Salgono a 11 i casi di coronavirus registrati tra giocatori e staff dell'Asvel Villeurbanne dopo che l'ultimo giro di tamponi ha evidenziato quattro nuovi contagi (due tra i giocatori). La squadra francese è attesa al doppio turno di Eurolega che la vedrà impegnata in due gare casalinghe consecutive contro Panathinaikos Atene (martedì, ore 20.45) e Stella Rossa Belgrado (giovedì, ore 20.45): aggregando due giovani del vivaio, l'Asvel avrebbe a disposizione 9 elementi per poter regolarmente scendere in campo secondo le linee-guida del protocollo di ECA, ma il pericolo che il focolaio possa allargarsi ulteriormente ha aperto una seria valutazione sulla possibilità di mettere in isolamento l'intero gruppo squadra. Come specificato in un comunicato emanato dal club, la decisione finale non spetterebbe però alla società, ma alle federazioni sportive di appartenenza, quindi Eurolega per le coppe internazionali e Pro A per il campionato francese.