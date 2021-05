Discovery Plus. Segui la semifinale delle Final Four di Colonia tra AX Armani Exchange Milano in LIVE-Streaming su Eurosport Player

11' - 29-26 - Runner di Kuric. Hines in virata contro Gasol.

Eurolega Olimpia Milano-Barcellona, le chiavi di una partita per fare la storia 26/05/2021 A 14:44

FINE PRIMO QUARTO - FC Barcellona-AX Armani Exchange Milano 27-24

10' - 27-24 - 2/2 di Punter. Risponde Mirotic sempre in lunetta: 2/2.

9' - 25-22 - Roll di Pau Gasol. And-one di Punter. Ancora Gasol in taglio centrale.

8' - 21-19 - 2/2 in lunetta per Punter. Hanga da sotto.

7' - 19-17 - Tripla in pop di Gasol. Passo-e-tiro di Micov.

6' - 16-15 - Tripla centrale di Delaney dal palleggio. Risponde Mirotic dai cinque metri.

5' - 14-12 - And-one di Micov. Gran tripla di Higgins. Runner di LeDay.

4' - 11-7 - Tripla di LeDay dall'angolo. And-one di Mirotic sulla riga di fondo. Reverse di Higgins.

3' - 7-4 - Micov in penetrazione centrale.

2' - 7-2 - Micov dalla media, Mirotic dall'arco. Calathes arriva al ferro in transizione e costringe coach Messina a chiamare time-out.

1' - 2-0 - Apre le marcature in tap-in di Calathes.

Il quintetto scelto da coach Ettore Messina: Malcolm Delaney, Shavon Shields, Vlado Micov, Zach LeDay e Kyle Hines.

La vincente tra Milano e Barcellona affronterà domenica in finale l'Anadolu Efes Istanbul, che si è imposto nel primo match di serata sul CSKA Mosca del nostro Daniel Hackett. La partita sarà trasmessa dalle 20.30 LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player e Discovery Plus.

Come si batte una corazzata come il Barcellona? Ecco le chiavi della partita secondo coach Ettore Messina: percentuali alte nel tiro dall'arco, vincere la battaglia a rimbalzo ed evitare palle perse banali.

Coach Messina: "Tiro, rimbalzi, attenzione", il Barcellona si batte così

32 anni dopo l'ultimo titolo, 29 anni dopo l'ultima Final Four, l'Olimpia Milano torna tra le prime quattro d'Europa. La squadra di Ettore Messina, reduce dal trionfo per 3-2 nella serie dei playoff contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, sfiderà il Barcellona, capolista in regular-season.

