Quinta vittoria in fila per il TD Systems Baskonia che travolge 91-66 l'Olympiacos nel Round 27, bissa il successo dell'andata al Pireo e resta in piena corsa per i playoff. La squadra di Dusko Ivanovic si porta a 14-13 di record al pari di Valencia al decimo posto ed è a due successi di distanza da Fenerbahce e Real Madrid, ottava e settima rispettivamente. Contro i greci i baschi chiudono con 27 assist, un impressionante 70% al tiro da due e ben 12 triple a bersaglio: bene Achille Polonara, 11 punti con 5 rimbalzi, spiccano Vildoza, 19 e 8 assist, e Giedraitis, 18 con 3 triple. E' notta fonda per i "Reds" di Bartzokas al settimo ko consecutivo e con un bilancio di 11-16, il 13esimo della classifica: l'Oly paga 17 palle perse, soprattutto chiude con 4 su 27 da tre, un disastro. I migliori sono Jean-Charles con 15 punti, Ellis con 12 e 9 rimbalzi, e McKissic con 10 punti.