Zenit San Pietroburgo-TD Systems Baskonia Vitoria 75-79

Di Davide Fumagalli. Clamoroso a San Pietroburgo dove il Baskonia rimonta da -14 negli ultimi 5' e batte 79-75 lo Zenit nel Round 30 di Eurolega, un match delicatissimo in chiave playoff perchè in questo modo i baschi si portano a ridosso dei russi, che però hanno ancora una gara da recuperare. Il TD Systems di Dusko Ivanovic, che si porta a 16-14 di record, conquista la settima vittoria nelle ultime otto gare e si candida in maniera prepotente per entrare nelle migliori otto: determinante Peters, 17 punti, ottimo Giedraitis, 12, ma decisivi sono Luca Vildoza, 15 e la tripla del sorpasso sul 75-72, e Achille Polonara, 9 punti, tutti nel quarto periodo, con 7 rimbalzi e l'assist per la bomba dell'argentino. E' un vero e proprio incubo invece per lo Zenit che getta al vento una gara in cui ha avuto anche 18 punti di vantaggio (59-41) e che aveva in pugno a meno di 5' dalla fine: poi il blackout ed ecco arrivare il terzo ko di fila, il quarto nelle ultime cinque uscite, con record che si aggiorna a 16-13. Non bastano le 15 triple a segno e i 19 assist, nemmeno i 15 punti di Ponitka, i 14 di Rivers e i 12 di Baron (11 su 20 da tre per questi giocatori), pesa la serata poco incisiva di Gudaitis, 4 punti in 14', e di Pangos, 6 punti e 8 assist ma 4 perse e 2 su 8 al tiro.

Eurolega Milano-Barcellona: il big-match per il ritorno ai playoff 11 ORE FA

Vildoza con la tripla che colpisce al cuore lo Zenit

A San Pietroburgo l'avvio è del Baskonia che, spinto da Henry e Peters, prende anche 7 punti di vantaggio e poi a fine primo quarto conduce 17-14. Nel secondo periodo la musica cambia completamente, lo Zenit crivella la retina con le bombe di Baron e i canestri di Khvostov e Zubkov, piazza un break di 10-0 e poi completa un parziale di 22-3 (dall'11-17) che permette ai russi di toccare il +13 sul 33-20. Il TD Systems reagisce con Vildoza che segna 8 punti consecutivi, ma i padroni di casa tengono in mano il match e all'intervallo sono saldamente avanti 45-32 (9 su 29 al tiro per gli ospiti contro il 17 su 32 dei padroni di casa, 8 su 16 da tre).

Stoppatona di Poythress, cancellato Zoran Dragic

Nel terzo periodo la musica non cambia, i baschi si portano anche a -7 ma poi lo Zenit riprende a segnare con ottime percentuali e arriva al massimo vantaggio di +18 sul 59-41 con anche due bombe dell'ispirato Will Thomas. Al 30' è 59-45, poi nell'ultimo periodo si sveglia anche Polonara, ma i russi non perdono smalto e i canestri di Ponitka e Rivers toccano il +14 sul 72-58 a 4'40 dal termine. Finita? Non proprio. Infatti lì lo Zenit va in tilt, non segna più mentre il Baskonia risale la china in modo veemente e impatta con una tripla di Giedratitis e due giocate da tre punti, a rimbalzo offensivo, di Henry e Polonara. La giocata decisiva la costruiscono Polonara e Vildoza, il primo con l'assist, il secondo con la bomba dall'angolo del 75-72 a 24" dalla fine. Sull'azione successiva Pangos sbaglia in penetrazione e Giedraitis sigilla il risultato con due liberi.

Black stoppa Jekiri e manda il pallone in tribuna

Nel prossimo turno, Round 31, lo Zenit ha un impegno sulla carta agevole sul campo del Khimki, mentre il Baskonia ha un'altra gara determinante (lo saranno tutte adesso) in casa contro l'Olimpia Milano.

Zenit : KC Rivers 14, Pangos 6, Fridzon ne, Hollins 1, Thomas 9, Baron 12, Khvostov 6, Zubkov 4, Poythress 4, Ponitka 15, Black, Gudaitis 4. All. Pascual.

: KC Rivers 14, Pangos 6, Fridzon ne, Hollins 1, Thomas 9, Baron 12, Khvostov 6, Zubkov 4, Poythress 4, Ponitka 15, Black, Gudaitis 4. All. Pascual. Baskonia: Raieste ne, Vildoza 15, Jekiri 8, Henry 7, Sedekerskis, Diop, Fall 6, Peters 17, Dragic 5, Giedraitis 15, Polonara 9, Kurucs ne. All. Ivanovic.

* * *

Fenerbahçe Beko Istanbul-Zalgiris Kaunas 84-61

Di Daniele Fantini. Tre mesi fa, con un tremendo -27 incassato proprio nella trasferta di Kaunas, il Fenerbahçe toccava il momento più basso e buio della stagione. Con un record di 5-10 e perso nei bassifondi della classifica, sembrava destinato a dettare la definitiva chiusura dell'epoca d'oro vissuta con coach Zeljko Obradovic in panchina. Invece, da quella sconfitta, il Fener è poi risorto, e oggi si presenta, a meno di un mese dal termine della regular-season, come una delle squadre più quadrate, in forma, armoniche e temibili del continente. Il netto successo sullo Zalgiris non ribalta il tracollo dell'andata ma vale il 13esimo successo nelle ultime 15 partite, una striscia vincente straordinaria che ha spedito la formazione di coach Kokoskov al sesto posto in classifica (18-12) in una volata-playoff a ranghi serratissimi, con ben 6 squadre nell'arco di sole due vittorie. L'84-61 finale non lascia adito a particolari questioni. La partita "vera" dura soltanto una manciata di minuti nel primo periodo, quando lo Zalgiris, spinto dal buon inizio di Nigel Hayes e Joffrey Lauvergne, fa corsa di testa per cinque minuti. Poi, il Fener si scatena in tutta la sua bellezza e forza su entrambi i lati del campo.

Nando De Colo alza per Jan Vesely: show dei veterani del Fener

Trascinata dalla qualità e dall'esperienza dei suoi veterani, la squadra turca balza sul +10 al primo intervallo (28-18) e piazza poi un break devastante di 13-0 per chiudere il primo tempo, rigenerata dal rientro dei titolari dopo un momento interlocutorio con le seconde linee nella prima metà del secondo quarto (45-26 al 20'). La reazione dello Zalgiris, stritolato da una difesa pressante, mobile e fisica (soltanto 8 punti realizzati in un secondo periodo modestissimo con 5 lunghi minuti senza canestri), e squartato dall'ottima armonia offensiva avversaria, che vede il Fener esprimere una circolazione fluida con spaziature perfette, è virtualmente inesistente, concentrata in una manciata di azioni di pura forza nervosa a inizio ripresa e in un paio di passaggi infruttuosi a una difesa 1-3-1 allungata a tutto campo. Il Fener controlla l'inerzia presentandosi sul +20 all'ultimo riposo (66-46) e tocca anche il +30 nel garbage-time del quarto periodo nella sfida tra seconde linee, momento che spinge Kokoskov a tentare, invano, l'assalto al doppio confronto con il reinserimento dei titolari per qualche manciata di azioni.

Jan Vesely si merita il premio di MVP di una partita dominata su entrambi i lati del campo, ben espressa dai 21 punti realizzati (9/10 al tiro) con 10 rimbalzi e 5 assist. Ottima la gestione di Nando De Colo (16 punti, 6 assist), confermata la netta crescita di DyShawn Pierre (12, 4 rimbalzi, grandissima spalla della coppia di superstar) così come l'importanza di Marko Guduric come vero giocatore-barometro della squadra (9 punti in 16' al rientro dopo la gara saltata a Valencia - e persa, non a caso). Dalla panchina, buon impatto per Lorenzo Brown (8 punti, 5 assist) e per il giovane Tarik Biberovic (8 punti), sguinzagliato sì nel garbage-time ma con faccia tosta per mettere a referto la sua seconda miglior prestazione in carriera dopo i 13 sparati contro l'Alba Berlino.

Nando De Colo è geniale: passaggio a una mano illuminante

Lo Zalgiris incassa invece il terzo ko consecutivo (il quinto nelle ultime 6 uscite) e vede il proprio record tornare in parità (15-15) con annessa perdita di contatto dal margine della zona playoff, dove ora preme il Baskonia grazie al successo esterno in rimonta sul campo dello Zenit San Pietroburgo. Non servono i 12 punti di Lukas Lekavicius e gli 11 di Thomas Walkup, arrivati in gran parte a risultato nettamente deciso. Spicca il modesto 7/28 dall'arco (25%) per la seconda miglior squadra nel tiro pesante della Lega, alle spalle dell'Olimpia Milano. Ora, la corsa-playoff si fa complicata, ma il calendario non è dei peggiori: lo Zalgiris chiuderà la regular-season ospitando Maccabi, Alba e Panathinaikos e volando in trasferta a Monaco.

Fenerbahçe : De Colo 16, Guduric 9, Pierre 12, Vesely 21, Duverioglu 2; Brown 8, Perez, O'Quinn 2, Biberovic 8, Barthel 6. N.e.: Eddie, Mahmutoglu. All.: Kokoskov.

: De Colo 16, Guduric 9, Pierre 12, Vesely 21, Duverioglu 2; Brown 8, Perez, O'Quinn 2, Biberovic 8, Barthel 6. N.e.: Eddie, Mahmutoglu. All.: Kokoskov. Zalgiris: Walkup 11, Jokubaitis 8, Grigonis 10, Hayes 5, Lauvergne 6; Lekavicius 12, Jankunas 3, Lukosiunas, Geben 2, Rubit 4, Vasturia. N.e.: Blazevic. All.: Schiller.

Highlights: Fenerbahçe Istanbul-Zalgiris Kaunas 84-61

* * *

Alba Berlino-Olympiacos Pireo

ore 20.30

* * *

Real Madrid-CSKA Mosca

ore 21.00

* * *

Riguarda Zenit San Pietroburgo-TD Systems Baskonia Vitoria in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Zenit San Pietroburgo - TD Systems Baskonia 00:00:00 Replica

* * *

Riguarda Fenerbahçe Beko Istanbul-Zalgiris Kaunas in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Fenerbahçe Beko - Žalgiris Kaunas 00:00:00 Replica

* * *

Riguarda Alba Berlino-Olympiacos Pireo in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Alba Berlino - Olympiacos 20:15-22:30 Live

* * *

Riguarda Real Madrid-CSKA Mosca in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Real Madrid - CSKA Mosca 20:45-23:01 Live

* * *

Eurolega L'Olimpia Milano si qualifica ai playoff se... 16/03/2021 A 10:42