Jayson Granger suona la carica da grande ex di serata, rendendosi protagonista del primo break iniziale e chiudendo con 21 punti e 6 assist, season-high in un'annata in cui ha raramente superato la doppia cifra finora. Ottimo il contributo dalla panchina di un Maodo Lo razzente (19+4 assist), così come l'apporto di un Simone Fontecchio concentrato e preciso, come spiegato anche dai 15 punti realizzati con 6/10 al tiro, ma soprattutto autore di due canestroni decisivi nella torcida degli ultimi due minuti di gioco. Nel reparto lunghi spiccano i 14 con un inusuale 3/3 dall'arco di Johannes Thiemann, bravo nell'aprire il campo per mettere in grossa difficoltà la pesante front-line avversaria: il basket rapido e leggero dell'Alba non soffre né i muscoli di Tonye Jekiri, né l'ingresso dei 221 centimetri di Youssoupha Fall nella prima metà di gara, costringendo coach Ivanovic ad adattarsi a sua volta con un quintetto più scarico e meno stringente nella metacampo difensiva, lì dove la squadra basca è solita esprimere la parte migliore del proprio gioco.