LANXESS ARENA, COLONIA - È la partita che nessuno vorrebbe mai giocare, ma step necessario da cui passare per proseguire il progetto. E vincere, per quanto ininfluente per il libro dei record, è sempre un buon segnale. L'AX Armani Exchange Milano sale sul gradino più basso del podio bissando il risultato già raccolto nel 1992, anno dell'ultima partecipazione alle Final Four prima d'oggi, continuando a rinsaldare le basi di un percorso da raffinare nella prossima stagione, quando il mercato estivo permetterà alla società di intervenire per limare il piccolo gap rimasto con le primissime della classe.

La partita, giocata per larghi tratti in un'atmosfera rilassata tra due squadre attente a risparmiare energie (ed evitare infortuni) in vista della ripresa dei playoff domestici, fornisce comunque risposte interessanti a livello di compattezza del gruppo, con buoni segnali forniti anche e soprattutto dai giocatori meno utilizzati nelle ultime partite per turnover. Vlado Micov (top-scorer con 14 punti) si conferma in grande ripresa fisica dopo l'ottima semifinale, Michael Roll (11) torna a vestire i panni dell'uomo tuttofare, rispolverato per rimpiazzare Malcolm Delaney in quintetto, Riccardo Moraschini (11) fornisce l'ormai consueta dose di energia e vitalità, sulla falsariga di quanto già visto nelle serie contro Trento e Venezia, e Kaleb Tarczewski (7) prosegue il percorso di risalita verso quel livello superiore che l'Olimpia si attende che possa tenere con continuità nella prossima stagione. Solido, come sempre, Shavon Shields (11 con 7 rimbalzi), tra i più motivati per quella fame di vincere ed emergere che l'ha portato ad eccellere per larghi tratti del campionato, ispirato Sergio Rodriguez (14 con 6 assist), in una serata di grande solidità e creatività in regia.

AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca 83-73

Milano: Roll 11, Shields 11, Micov 14, LeDay 7, Tarczewski 7; Punter 2, Moraschini 11, Rodriguez 14, Cinciarini, Brooks, Evans 1, Hines 5. All.: Messina.

CSKA: Ukhov 2, Lundberg 13, Kurbanov 8, Shengelia 18, Bolomboy 8; Khomenko 3, Hilliard 9, Antonov, Strelnieks, Voigtann 12, Clyburn, Eric. All.: Itoudis.

