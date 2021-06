Grande paura per Paul Zipser. Il Bayern Monaco ha reso noto che il giocatore tedesco è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza a causa di un'emorragia cerebrale spontanea che l'ha colpito la scorsa settimana dopo gara-3 della serie delle semifinali-playoff vinta per 3-1 contro il Ludwisburg. Zipser è fuori pericolo, ma resterà fermo a tempo indeterminato: non rientrerà nella finale scudetto (al momento l'Alba Berlino è in vantaggio per 2-1 sul Bayern) e non sarà a disposizione nemmeno per il torneo pre-olimpico che la Germania disputerà a Spalato tra il 29 giugno e il 4 luglio.

"Paul sta bene, ma non vogliamo aggiungere altro - si legge in un comunicato del club -. Chiediamo al pubblico di capirlo e di rispettare la privacy del giocatore e della sua famiglia".

l'AX Armani Exchange Milano, 9.8 punti e 3.6 rimbalzi di media andando in doppia cifra nelle ultime tre gare, con un massimo di 16 . Una sua azione, chiusa con schiacciata di potenza sulla testa di Kyle Hines, è stata votata miglior giocata dei playoff di Eurolega 2020-21 (vedi il video qui sotto). Zipser è stato uno dei giocatori più produttivi del Bayern Monaco nella serie dei playoff di Eurolega disputata a maggio contro vinta dall'Olimpia 3-2 al termine di un'epica battaglia in cinque partite . In quella serie ha tenutoandando in doppia cifra nelle ultime tre gare, con un massimo di in una quarta partita memorabile . Una sua azione, chiusa con schiacciata di potenza sulla testa di Kyle Hines, è stata votata miglior giocata dei playoff di Eurolega 2020-21 (vedi il video qui sotto).

