Quadratura trovata, e subito saltata. Dopo aver stuzzicato i sogni dei tifosi con il miglior avvio stagionale da molti anni a questa parte, l'Olimpia Milano deve già fare i conti con l'infermeria in vista della partita d'esordio in Eurolega di venerdì 2 ottobre, quando scenderà in campo in trasferta sul parquet del Bayern Monaco (LIVE su Eurosport 2 alle ore 20.45). L'infortunio alla coscia sofferto da Kevin Punter nel terzo periodo della sfida di campionato contro Reggio Emilia si unisce a quelli rimediati da Vlado Micov (distorsione al gomito, out per un mese) e Malcolm Delaney nella finale di Supercoppa: in questo preciso momento, l'Olimpia si ritrova senza i 3/5 del proprio quintetto base (l'intero reparto esterni), anche se, stando agli ultimi rumors, Delaney dovrebbe essere recuperabile per venerdì sera.

Le statistiche di Kevin Punter nella Eurosport Supercoppa

Punti Tiri da due Tiri da tre Rimbalzi Assist Recuperi 13.4 47.2% 44.4% 2.8 1.8 2.0

La situazione è frustrante per una squadra che, come detto, è riuscita a creare un'ottima chimica sin dalle prime uscite stagionali, alzando il livello di qualità e competitività rispetto ai gruppi che, negli ultimi due anni, faticavano a esprimere sul parquet le loro piene potenzialità. Il reparto esterni, falciato dagli infortuni, è quello che ha trovato le alchimie offensive migliori: Kevin Punter si è presentato con la faccia da capocannoniere designato e ha costruito in brevissimo tempo un'intesa sorprendente con Malcolm Delaney, togliendo pressione fisica su Vlado Micov (silenziosamente più efficace con un numero minore di possessi da gestire) e permettendo a Sergio Rodriguez di tornare a coprire un ruolo da sesto uomo extra-lusso, quello in cui ha sempre espresso il meglio di sé in carriera. In Supercoppa, Punter ha ammassato ottime statistiche (13.4 punti, 44.4% dall'arco) fungendo spesso da go-to-guy per una squadra che, nella scorsa stagione, faticava a trovare un realizzatore costante sul perimetro, mentre nel torneo di Kaunas è stato addirittura MVP della finale vinta contro lo Zalgiris con un exploit da 26 punti e 6 triple (vedi video sottostante). Ma c'è molto di più oltre ai semplici numeri, perché Punter è stato determinante anche nella metacampo difensiva, dove ha messo le proprie qualità fisiche e le braccia lunghissime al servizio del sistema: ai 2.0 recuperi di media in Supercoppa si è unita anche l'ottima marcatura in finale su Milos Teodosic.

We're back Tour di Kaunas: Kevin Punter è l'MVP della finale

Milano ha la profondità di roster per supplire alle assenze: Shavon Shields e Gigi Datome sono reduci da ottime prove a Reggio Emilia e anche Michael Roll è stato molto utile alla causa, ma questo significherebbe ovviamente alleggerire la panchina, altro elemento da cui l'Olimpia ha tratto grandi vantaggi rispetto alle avversarie affrontate finora.

Anche nella scorsa stagione, Milano aveva affrontato l'esordio in Eurolega con problemi di infortuni, curiosamente sempre in trasferta a Monaco di Baviera: senza Nemanja Nedovic e Arturas Gudaitis, l'Olimpia si arrese 78-64 in una delle serate meno brillanti del campionato, evidenziando grossi limiti nella metacampo offensiva.

Gigi Datome, che debutto: 14 punti e tre triple in fila!

