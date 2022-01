26-23 al 14' - Il Chacho illumina ancora con un assist meraviglioso per la schiacciata di Hines. Lo Zalgiris frena l'allungo biancorosso con un'altra bomba di Lekavicius.

24-20 al 12' - Bel canestro in reverse del Chacho per aprire il secondo periodo. Poi il Chacho segna ancora in coast-to-coast costringendo coach Zdvoc a chiamare time-out sul -4.

20-20 FINE PRIMO QUARTO - Miniotas riavvicina lo Zalgiris su palla alzata da Webster, replica Hines a rimbalzo d'attacco su errore di Kell. Miniotas impatta con una bomba dall'angolo. Il primo quarto finisce con un canestro di Bentil oltre la sirena. Milano si è ripresa dopo un inizio molto negativo, ma lo Zalgiris è riuscito ad assobire bene il primo tentativo di spallata inferto dai biancorossi.

18-15 all'8' - Tripla di Webster in transizione, ma arriva la replica immediata di Daniels da otto metri. Cavanaugh impatta ancora con un bel tiro dalla media, Daniels riallunga con la sua terza bomba di serata.

12-10 al 6' - Tripla di Delaney dopo due rimbalzi offensivi biancorossi. Entra Daniels e spara subito la bomba del pareggio dal palleggio dopo una palla recuperata. TV time-out alla metà del primo quarto. Al rientro, lunetta per Melli: 2/2 e primo vantaggio Olimpia.

4-10 al 4' - I primi punti per Milano sono firmati da Tarczewski in lunetta: 2/2. Poi una buona iniziativa di Hall in penetrazione: canestro con fallo ma errore in lunetta. Lo Zalgiris risponde con una tripla di Cavanaugh dall'angolo.

0-7 al 2' - Lekavicius apre le marcature con una tripla dal palleggio e poi segna ancora con un bel runner in penetrazione centrale. Poi lunetta per Blazevic, pescato ancora in taglio da Lekavicius: 2/2. Inizio molto letargico per l'Olimpia.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso della partita è giocato da Milano.

Il quintetto base scelto da coach Jure Zdovc per il suo Zalgiris Kaunas: Lukas Lekavicius, Karolis Lukosiunas, Edgaras Ulanovas, Tyler Cavanaugh e Marek Blazevic.

Il quintetto base scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Pippo Ricci, Nicolò Melli e Kaleb Tarczewski.

Il commento pre-partita di coach Ettore Messina: "Non dobbiamo giudicare l'avversario dalla classifica. Lo Zalgiris ha vissuto finora una stagione molto sfortunata, frenata da molti infortuni, ma è sempre stato capace di essere competitivo in ogni partita. Dovremo avere pazienza nell'eseguire i nostri giochi e prestare enorme attenzione ai dettagli. È l'unico modo per vincere una partita molto importante per il nostro cammino".

Sono 14 i precedenti tra Milano e Zalgiris nell'epoca dell'Eurolega moderna. Il bilancio è di 8-6 in favore della formazione lituana, ma l'Olimpia ha vinto quattro delle ultime cinque sfide, comprese entrambe le gare della scorsa stagione. Al Forum, il conto è 4-3 in favore della squadra di coach Ettore Messina.

Nonostante sia ormai fine gennaio, si tratta soltanto della prima sfida stagionale tra Olimpia e Zalgiris. La gara d'andata, in programma a fine dicembre, era stata rimandata per il grosso focolaio di covid che aveva colpito Milano a cavallo tra 2021 e 2022. Il match sarà recuperato martedì 8 febbraio con la trasferta di Kaunas, dando così vita a due sfide molto ravvicinate.

Milano ha invece ripreso il terzo posto in solitaria in graduatoria con un record di 13-6 dopo le tre vittorie consecutive conquistate contro Barcellona, Alba Berlino e CSKA Mosca. Inutile dire che si tratta di un'occasione importante per consolidare la posizione e compiere un altro passettino verso la qualificazione ai playoff.

Lo Zalgiris è ultimo in classifica con un record di 3-15. Ha iniziato la stagione in maniera molto negativa, incassando nove vittorie consecutive. Il cambio in panchina che ha portato Jure Zdovc al posto di Martin Schiller ha provocato una piccola fiammata da tre vittorie in quattro gare, ma sono poi arrivati altri cinque ko in fila.

L'Olimpia invece non ha a disposizione Jerian Grant (covid), Dinos Mitoglou (piede), Shavon Shields (polso), e restano out per turnover Tommaso Baldasso e Davide Alviti.

Lo Zalgiris, colpito da un importante focolaio di coronavirus la scorsa settimana, si presenta al Forum in versione molto rimaneggiata: sono out Josh Nebo, Mantas Kalnietis, Paulius Jankunas, Janis Strelnieks e Joffrey Lauvergne, quest'ultimo ai box da tempo per un infortunio alla spalla.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas, gara valida per il 23esimo turno di Eurolega!

