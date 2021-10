È un Ettore Messina soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa al termine della partita vinta dalla sua AX Armani Exchange Milano per 79-62 sulla Stella Rossa mts Belgrado. Il coach biancorosso punta l'attenzione sull'ottimo primo quarto che ha permesso all'Olimpia di controllare il match anche quando il livello fisico si è alzato nella ripresa. Applausi per Troy Daniels, Kaleb Tarczewski e Devon Hall, schierato ancora da playmaker per l'assenza di Malcolm Delaney.

"È stata una bella vittoria, abbiamo fatto una grande partenza, poi nel secondo tempo il livello fisico della partita è diventato molto elevato, e così è stata anche una gara difficile da arbitrare. Credo che il livello dei contatti, anche in una partita di questo tipo, sia stato eccessivo. Noi siamo stati bravi a mantenere il controllo, ogni volta che loro hanno provato ad avvicinarsi, noi con un parziale abbiamo risposto. Questo ci ha permesso di vincere con un buon margine contro una squadra molto competitiva. Sono felice del contributo che ci hanno dato Troy Daniels e Kaleb Tarczewski. Il primo quarto? Spero ce ne siano altri di questo tipo e magari giocarne qualcuno in più".

Il contributo all-around di Devon Hall

"Sta superando le nostre aspettative, cercavamo un giocatore che potesse darci un po’ di quello che ci dava un campione come Vlado Micov e lui sembra in grado di farlo. È giovane, aveva avuto poche possibilità a Oklahoma City nonostante un’eccellente carriera universitaria. L’anno scorso a Bamberg ha fatto bene, ma il palcoscenico era diverso. Ci dà un po’ di tutto, poi nelle ultime due gare gli abbiamo detto che doveva fare anche il playmaker perché eravamo in emergenza e lo sta facendo egregiamente".

Il non utilizzo di Jerian Grant

"Non è una scelta punitiva, semplicemente avevamo bisogno di avere quintetti grandi con Gigi Datome o Pippo Ricci da 3 e questo l’ha penalizzato. Ma come è successo con Daniels avrà anche lui ulteriori opportunità, già a cominciare dalla partita di domenica con Sassari. Siamo una squadra e c’è bisogno che le occasioni vengano sfruttate".

