Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la sconfitta subita dalla sua AX Armani Exchange Milano per 75-58 sul parquet del Maccabi Playtika Tel Aviv. Si tratta della peggior prestazione offensiva stagionale, assieme a quella del ko del 24 febbraio al Pireo contro l'Olympiacos.

"Il Maccabi ha meritato di vincere, riuscendo a riproporre tutto quello che nelle ultime settimane ha fatto bene. Ha attaccato uno contro uno e creato tante situazioni favorevoli con i lunghi, Zizic e Reynolds. Di fronte a una sconfitta come quella di oggi, come allenatore posso solo assumermi la responsabilità di quello che è successo, capire perché abbiamo giocato così male e aiutare i giocatori a fare meglio. I ragazzi ci hanno provato, ma è chiaramente un periodo in cui sembra che nulla vada per il verso giusto. Andremo in palestra, guarderemo il video e proveremo a risolvere i problemi che abbiamo. Non c’è altro modo".

"Oggi abbiamo tirato male e perso tanti palloni. Questa è una combinazione terribile, letale. Le palle perse ci hanno ucciso, anche nel terzo quarto, quello fatale, e quando non abbiamo perso palla abbiamo sbagliato tiri aperti. Indipendentemente da questo, abbiamo conquistato i playoff per il secondo anno consecutivo. La situazione delle squadre russe non ha inciso perché la nostra situazione di classifica era la stessa. Lavoreremo e ci faremo trovare pronti per i playoff, qualunque sia la nostra avversaria".

