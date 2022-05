A 35 anni di età, Kyle Hines è il Miglior Difensore d'Eurolega per la terza volta in carriera. Il big-man dell'AX Armani Exchange Milano ha battuto nelle votazioni Walter Tavares (Real Madrid), Nick Calathes (FC Barcellona), Pierria Henry (Fenerbahçe Beko Istanbul) e Bryant Dunston (Anadolu Efes Istanbul).

71.8 punti di media a partita, risultando la squadra più efficace nel torneo in questa particolare categoria statistica. Il centro biancorosso aveva già vinto il premio quando vestiva la canotta del CSKA Mosca nel 2016 (anno in cui conquistò anche il titolo con la vittoria sul Fenerbahçe nella finale di Berlino) e nel 2018. Hines è stato àncora della miglior difesa d'Europa . Milano ha concesso agli avversari soltantodi media a partita, risultando la squadra più efficace nel torneo in questa particolare categoria statistica. Il centro biancorosso aveva già vinto il premio quando vestiva la canotta del CSKA Mosca nel(anno in cui conquistò anche il titolo con la vittoria sul Fenerbahçe nella finale di Berlino) e nel

In questa stagione, Hines ha superato una lunga serie di record in Eurolega. È diventato leader all-time per rimbalzi offensivi catturati e il quinto giocatore a raccogliere più di 1.500 rimbalzi complessivi in carriera, ha superato i 1.000 canestri da due realizzati, è diventato il secondo miglior stoppatore di sempre ed è stato il primo americano a disputare oltre 300 gare di Eurolega.

