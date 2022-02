Il commento di coach Ettore Messina al termine della partita persa dalla sua AX Armani Exchange Milano per 71-60 contro il Fenerbahçe Istanbul: un'analisi chiara sui problemi offensivi che hanno frenato la squadra sin dalla palla a due.

"È stata una gara mediocre dalla palla a due fino all’ultimo possesso. Il Fenerbahçe ha meritato di vincere, i miei complimenti a loro. Noi proveremo a rimediare a questa sconfitta interna in una delle prossime trasferte. È evidente che in attacco, posto che siamo da un po’ di tempo senza Shavon Shields e Dinos Mitoglou, che sono due dei nostri migliori attaccanti, dobbiamo fare meglio. La qualità dei passaggi è stata mediocre, abbiamo rinunciato a dei tiri per prenderne altri peggiori, quindi cercheremo di migliorare in questo. Rodriguez? Ovviamente è in un periodo di difficoltà fisica, credo sia evidente. Il finale? So solo che Kyle Hines non si arrabbia così se non succede qualcosa, ma chi ha visto sa cos’è successo e non c’è bisogno di dire nient’altro".

