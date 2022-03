crisi nella stessa frase potrebbe far sorridere. Eppure, i blancos stanno vivendo una delle involuzioni peggiori della loro storia recente. 57 punti segnati. Quattro ko nelle ultime cinque gare di campionato. Sconfitta proprio contro i blaugrana nella finale di Copa del Rey. Se c'è un momento in cui i blancos possono essere definiti vulnerabili, è proprio questo. E giovedì sera, sul parquet del Wizink Center, l'AX Armani Exchange Milano ha la grande chance di approfittarne in una sfida che, con la cancellazione dei risultati delle squadre russe, si è tramutata in uno scontro diretto per il secondo posto in classifica. Secondo in Eurolega . Secondo in ACB, il campionato nazionale più competitivo d'Europa. In entrambi i casi dietro il solo Barcellona. Mettere Real Madrid enella stessa frase potrebbe far sorridere. Eppure, istanno vivendo una delle involuzioni peggiori della loro storia recente. Quattro sconfitte consecutive in Eurolega , con una media di soli. Quattro ko nelle ultime cinque gare di campionato. Sconfitta proprio contro i blaugrana nella finale di Copa del Rey. Se c'è un momento in cui ipossono essere definiti, è proprio questo. E giovedì sera, sul parquet del Wizink Center,ha la grande chance di approfittarne in una sfida che, con la cancellazione dei risultati delle squadre russe, si è tramutata in

appaiate al secondo posto, con un record di 16-6. I blancos sono in vantaggio 75-73 tiratissimo, con tripla della vittoria di Malcolm Delaney sputata dal ferro a fil di sirena. E sono in vantaggio, netto, anche nell'head-to-head storico nell'epoca dell'Eurolega moderna: 16-3. Ma l'Olimpia di coach Ettore Messina ha spezzato un tabù durato undici anni con un doppio successo nella scorsa stagione. Dimostrando che la sua Milano ha le armi per contrastare una delle potenze più dominanti del basket continentale. Togliendo dalla graduatoria CSKA Mosca, Zenit San Pietronburgo e Unics Kazan, Milano e Real si trovano, con un record di. Isono in vantaggio per la vittoria conquistata al Forum prima di Natale , untiratissimo, con tripla della vittoria di Malcolm Delaney sputata dal ferro a fil di sirena. E sono in vantaggio, netto, anche nell'head-to-head storico nell'epoca dell'Eurolega moderna:. Ma l'Olimpia di coach Ettore Messina ha spezzato un tabù durato undici anni con un doppio successo nella scorsa stagione. Dimostrando che la sua Milano ha le armi per contrastare una delle potenze più dominanti del basket continentale.

Ad

Real Madrid: il roster 2021-22

Eurolega Real Madrid-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 19 ORE FA

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Nigel Williams-Goss playmaker 191 1 Fabien Causeur guardia 195 2 Juan Nunez playmaker 192 3 Anthony Randolph ala 211 4 Thomas Heurtel playmaker 189 5 Rudy Fernandez ala 196 6 Alberto Abalde ala 202 8 Adam Hanga ala 200 12 Carlos Alocen playmaker 194 14 Gabriel Deck ala 198 16 Sediq Garuba ala 192 17 Vincent Poirier centro 213 22 Walter Tavares centro 220 23 Sergio Llull playmaker 190 28 Guerschon Yabusele ala 204 33 Trey Thompkins ala 208 44 Jeffery Taylor ala 201 Coach Pablo Laso - -

Nonostante il recupero degli infortunati e il rientro dagli States di Gabriel Deck, il Real Madrid sta vivendo un periodo di fortissima crisi di identità e gioco. La metacampo difensiva è ancora solida. Con 71.7 punti subiti in media gara, il Real è secondo, dietro proprio alla sola Milano (70.5). Ma il sistema offensivo è irriconoscibile rispetto a quello fluido e frizzante che, fino a poco più di un mese fa, svettava in testa alla classifica di Eurolega. La squadra di coach Pablo Laso sta giocando un basket timoroso, timido e contratto, con un crollo drammatico delle percentuali al tiro. E ogni sconfitta subita è un altro colpo durissimo da assorbire per una psiche già molto fragile.

Nella partita persa al Forum a metà dicembre, l'Olimpia soffrì tantissimo l'organizzazione difensiva avversaria. La disparità del front-court fu evidente, anche con un Walter Tavares limitato a soli 17 minuti dai problemi di falli. Guerschon Yabusele giocò un primo tempo eccellente e Milano tirò con un misero 17/40 da due (43%). Sul perimetro, invece, il Real spaccò la partita grazie alla classe dei suoi grandissimi veterani. Fabien Causeur (17), Segio Llull (12) e Rudy Fernandez (10) furono protagonisti della pioggia di triple con cui i blancos fecero la vera differenza (13/27).

Lo stesso Causeur, infortunatosi durante la settimana di Coppa del Re, sarà assente nella partita di giovedì. Ma l'Olimpia non avrà Sergio Rodriguez, che ha chiesto di rimanere a Milano per motivi personali, saltando così la sua prima partita di Eurolega della stagione. Oltre al Chacho, l'Armani non potrà contare sugli infortunati Trey Kell e Shavon Shields, mentre Gigi Datome, tenuto a riposo la scorsa settimana per il riacutizzarsi dell'infiammazione al ginocchio, proverà a essere recuperato.

Eurolega Real Madrid-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 19 ORE FA