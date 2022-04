Coach Ettore Messina commenta a caldo la sconfitta per 75-70 in gara-4 che è costata l'eliminazione dai playoff di Eurolega della sua AX Armani Exchange Milano. L'Anadolu Efes Istanbul, campione in carica, torna alle Final Four dopo aver chiuso sul 3-1 la serie contro l'Olimpia.

"Complimenti a coach Ergin Ataman e al pubblico, che ha creato un’atmosfera fantastica. Complimenti anche alla mia squadra per una grande stagione europea che finisce solo contro i campioni in carica. Ma abbiamo lottato e siamo stati competitivi anche qui nonostante le tante assenze e i problemi fisici che avevamo. Sono contento di come hanno giocato Sergio Rodriguez e naturalmente Gigi Datome. Sono stati generosi. Sono molto orgoglioso. Noi ci riproveremo l’anno prossimo. Cercheremo di tornare ai playoff, il nostro obiettivo, e tentare una volta ancora di arrivare alle Final Four".

