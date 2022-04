Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri festeggia, al quinto tentativo, la sua prima vittoria corsara nei playoff di Eurolega. Il protagonista assoluto è DeShaun Thomas, magico in una nottata da grande ex da 25 punti e 7 rimbalzi con 6/7 dall'arco. La spalla è Andreas Obst, salito di colpi sul perimetro per colmare le assenze di Corey Walden e Darrun Hilliard: il tiratore tedesco chiude a quota 15, mandando a bersaglio altro quattro triple. Doppia cifra anche per Nick Weiler-Babb (12), Ognjen Jaramaz (11) e Augustine Rubit (10). Dopo le tre sconfitte esterne dello scorso anno al Forum e il ko di martedì in gara-1 , ildi coach Andrea Trinchieri festeggia, al quinto tentativo,Il protagonista assoluto è, magico in una nottata da grande ex dacondall'arco. La spalla è, salito di colpi sul perimetro per colmare le assenze di Corey Walden e Darrun Hilliard: il tiratore tedesco chiude a quota, mandando a bersaglio altroDoppia cifra anche per(12),(11) e(10).

Il Bayern prende rapidamente l'inerzia della partita piazzando un break di 0-7 per chiudere il primo periodo in vantaggio 16-23. Poi è il momento di Thomas, incontenibile con 15 punti nel solo secondo quarto per griffare il 35-48 dell'intervallo lungo. Il Barcellona ricuce fino al -5 (56-61) prima che le triple di Obst e Thomas riaprano la forbice permettendo al Bayern di controllare fino alla sirena e pareggiare la serie sull'1-1.

La squadra di coach Andrea Trinchieri ha ora la chance di completare l'upset con le due partite casalinghe della prossima settimana. Gara-3 è in programma mercoledì 27 alle 20:30, gara-4 è fissata per venerdì 29 alle 20:45.

FC Barcellona - FC Bayern Monaco 75-90

Barcellona : Calathes 13, Abrines 5, Laprovittola 16, Mirotic 16, Sanli 2; Davies 8, Exum 2, Martinez, Smits, Hayes-Davis 4, Kuric 9, Jokubaitis. All.: Jasikevicius.

: Calathes 13, Abrines 5, Laprovittola 16, Mirotic 16, Sanli 2; Davies 8, Exum 2, Martinez, Smits, Hayes-Davis 4, Kuric 9, Jokubaitis. All.: Jasikevicius. Bayern: Weiler-Babb 12, Dedovic 6, Lucic 5, Thomas 25, Radosevic; Hunter 4, Jaramaz 11, George, Obst 15, Rubit 10, Sisko 2. N.e.: Zipser. All.: Trinchieri.

