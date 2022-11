Che Alessandro Pajola fosse un difensore straordinario è cosa ormai nota da tempo. Che potesse esprimersi anche al massimo livello, in Eurolega, era un esame difficile. Ma che, al momento, sta superando a pieni, anzi, pienissimi voti. L'esterno della Virtus Bologna ha collezionato 17 palle recuperate nelle prime 8 gare di regular-season, riempiendo il box-score con almeno una rubata in ogni partita. Il suo career-high è di 3, totalizzato in altrettante occasioni (Bayern, Real Madrid, Asvel), ma è un record che sembra destinato a essere battuto a breve.

Calcolare la media è semplice. Pajola recupera 2.1 palloni a gara, un dato che lo colloca al secondo posto nella speciale classifica stagionale alle spalle di Thomas Walkup, playmaker dell'Olympiacos Pireo, primo con 2.4. Ma il discorso cambia se proiettiamo l'efficienza sui 40 minuti, così da livellare i minutaggi differenti dei giocatori (Pajola gioca meno di 18 minuti, Walkup più di 24). Così facendo, Pajo risulta essere il giocatore più efficiente d'Europa per palle recuperate, con una media stellare di 4.8 a partita!

Walter Tavares contrastato da Alessandro Pajola e Ismael Bako, Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

Si tratta del dato migliore degli ultimi 15 anni, con distacchi abissali rispetto ai diretti inseguitori. Sinan Güler, il migliore nel 2018-19, si ferma a 3.8. Shaun Stonerook, pilastro difensivo della grande Montepaschi Siena, toccò quota 3.7 nell'ormai lontano 2008-09. E anche il terribile John Brown, capace di infrangere lo scorso anno il record di Manu Ginobili per palle recuperate complessive in una singola stagione, non è andato oltre le 3.6. Quel primato di Manu, risalente alla prima annata di Eurolega moderna della stessa Virtus (2000-01), fu di 64 recuperi totali (3.7 a partita). Pajola è in media per batterlo se dovesse giocare tutte le partite di regular-season della Virtus (arriverebbe a 71).

I migliori giocatori di Eurolega per palle recuperate sui 40 minuti

Giocatore Stagione Recuperi per 40 minuti Alessandro Pajola 2022-23* 4.8 Sinan Güler 2018-19 3.8 Shaun Stonerook 2008-09 3.7 John Brown 2021-22 3.6 Chuck Eidson 2010-11 3.6 Shaun Stonerook 2007-08 3.6

*stagione ancora in corso

