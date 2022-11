Quaranta milioni di euro. Netti. Gli sceicchi di Dubai cominciano a concretizzare il progetto di una super-squadra di star europee. Secondo quanto riporta il Quanto costa l'assalto all'Eurolega?. Netti. Gli sceicchi di Dubai cominciano a concretizzare il progetto di conquista dell'Europa cestistica condi star europee. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo , sarebbero già in corso colloqui con agenti di diverse stelle di Eurolega da calamitare in Medio Oriente nel prossimo biennio, quando il massimo campionato continentale potrebbe ampliarsi oltre i confini geografici naturali ed esplorare un nuovo mercato. Vergine per il gioco del basket. Ma con possibilità economiche pazzesche.

fondazione di una nuova squadra e la chance di organizzare e ospitare le Final Four in un triennio compreso tra il 2024 e il 2026. E sta cercando di abbattere le resistenze nei confronti di un Paese privo di tradizione cestistica a suon di petrodollari. Emirates Airlines potrebbe diventare il nuovo main sponsor della competizione, garantendo introiti per 50 milioni a stagione, il quintuplo di quanto versa oggi Turkish Airlines. E una cifra altrettanto importante potrebbe essere investita anche a livello sportivo, per l’assemblamento di un roster mai visto prima. Dubai ha chiesto una licenza a ECA per lae la chance di organizzare e ospitarein un triennio compreso tra il. E sta cercando di abbattere le resistenze nei confronti di un Paesea suon di petrodollari. Emirates Airlines potrebbe diventare il nuovo main sponsor della competizione, garantendo introiti per, il quintuplo di quanto versa oggi Turkish Airlines. E una cifra altrettanto importante potrebbe essere investita anche a livello sportivo, per l’assemblamento di un roster mai visto prima.

Il meeting del board di Eurolega con gli sceicchi di Dubai Credit Foto From Official Website

Nessun altro club di Eurolega avrebbe la possibilità di competere finanziariamente con gli sceicchi. Il budget da 40 milioni è lo stesso che investono anche Real Madrid e Barcellona, con la differenza che per le squadre spagnole si intendono cifre al lordo, con tassazione pari al 45%. Gli sceicchi avrebbero già messo gli occhi su una lunga lista di top player (Vasilije Micic, Shane Larkin, Walter Tavares, Nikola Mirotic, Mike James e Kostas Sloukas) per dimostrare a Eurolega la bontà del loro progetto sportivo, in grado di costruire una squadra competitiva per il titolo sin dal primo anno.

Difficile, se non impossibile, che tutti questi colpi possano andare a buon fine. Ma potrebbero essere sufficienti anche un paio di grandi nomi per innescare un effetto domino e disegnare attorno alla nuova squadra un’aura attrattiva estremamente potente. Guadagnare e vincere è una ricetta che piace a tutti. Anche in un Paese dove il basket è uno sport senza passato e tradizione.

