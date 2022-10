La Segafredo Virtus Bologna non brilla ma batte 66-63 in volata il roccioso Bayern Monaco di Andrea Trinchieri al PalaDozza e conquista la prima vittoria stagionale in Eurolega nel Round 2. Un successo atteso tantissimo, quasi 15 anni, visto che l'ultimo fu il 29 novembre 2007, contro l'Olimpia Lubiana: ebbene sì, 5432 giorni dopo, la squadra oggi allenata da Sergio Scariolo centra un traguardo non da poco di fronte al patron Massimo Zanetti ma anche al ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco. Il top scorer della Segafredo è il danese Lundberg, 13 punti, Hackett ne aggiunge 8, mentre finiscono con 9 Mickey (più 10 rimbalzi) e Teodosic, all'esordio stagionale. Per i bavaresi non bastano 16 punti di Weiler-Babb e 15 del serbo Lucic che fallisce la tripla del possibile pareggio a fil di sirena.

La partita del PalaDozza è molto fisica, le squadre sbagliano molto e ci sono parecchi errori tra palle perse e tiri colpevolmente non concretizzati: la Virtus cambia marcia nel primo quarto con l'ingresso di Teodosic, il serbo con Hackett e Weems costruiscono il +7, poi a fine primo quarto è 24-16. Il Bayern Monaco sembra in totale blackout (3 su 15 da due nei primi 20', ndr), la Segafredo però non approfitta e allora la squadra di Trinchieri risale la china: bastano due triple di Weiler-Babb e dello specialista Obst per trovare il 34-32 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo.

Il secondo tempo vede i tedeschi iniziare meglio, Lucic si accende e assieme a Weiler-Babb firmano il +4 Bayern. La reazione della Virtus arriva con Iffe Lundberg, il danese ex CSKA segna 6 punti di fila in un break di 9-0 ed è 46-41. Si prosegue a strappi, è un botta e risposta, e al 30' è vantaggio bolognese 56-51 con due canestri in fila di Mickey. L'inerzia resta alla squadra di Scariolo anche nel quarto periodo, infatti arriva lo strappo fino a +13 sul 64-51 con una bomba di Teodosic. Da quel momento la Segafredo segna col contagocce, Pajola fa +9 sul 66-57, ma il Bayern non molla, replica con Jaramaz e poi Weiler-Babb dall'arco per il 66-63.

Il punteggio da lì in poi non cambia più, Ojeleye sbaglia due volte, però la Virtus resta in piedi con due difese perfette, e poi a fil di sirena nè Lucic, nè Hunter trovano il canestro del possibile pareggio, facendo sì che la Segafredo e il pubblico del PalaDozza possa tirare un enorme sospiro di sollievo. La Virtus Bologna sabato giocherà in campionato a Verona con la Tezenis, poi settimana prossima avrà un doppio impegno in trasferta in Eurolega: martedì a Kaunas contro lo Zalgiris e giovedì a Belgrado col Partizan di Obradovic.

Segafredo Virtus Bologna - FC Bayern Monaco 66-63

Virtus Bologna : Cordinier 1, Mannion, Belinelli 2, Pajola 2, Bako 6, Jaiteh 3, Lundberg 13, Hackett 8, Mickey 6, Weems 9, Ojeleye 7, Teodosic 9. All. Scariolo.

: Cordinier 1, Mannion, Belinelli 2, Pajola 2, Bako 6, Jaiteh 3, Lundberg 13, Hackett 8, Mickey 6, Weems 9, Ojeleye 7, Teodosic 9. All. Scariolo. Bayern Monaco: Weiler-Babb 16, Walden 5, Winston 6, Hunter 5, Jaramaz 7, Lucic 15, George ne, Obst 6, Zipser, Wimberg ne, Rubit, Gillespie 3. All. Trinchieri.

