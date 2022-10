Eurolega dopo quasi 15 anni, per la precisione 5.364 giorni, non è certo dolce per la Segafredo Virtus Bologna che perde nettamente 83-66 contro il Monaco nella prima giornata di regular season. La squadra di Sergio Scariolo, che viene dalla Mike James, assoluto MVP con 26 punti, 6 assist e 7 su 9 al tiro. Alla Virtus non basta il grande calore del pubblico, in trepidante attesa per la prima in Eurolega dopo tantissimo tempo, per evitare il ko interno: pesano le assenze di due stelle come Teodosic e Shengelia, inutili le prove di Lundberg, 14 punti e 6 rimbalzi, e gli 11 punti ciascuno di Mickey e Ojeleye. Il ritorno indopo quasi 15 anni, per la precisione 5.364 giorni, non è certo dolce per lache perde nettamentecontro ilnella prima giornata di regular season. La squadra di, che viene dalla vittoria della Supercoppa Italiana e poi dal successo in campionato a Napoli , crolla nella ripresa sotto i colpi dell'ex milanese, assoluto MVP con 26 punti, 6 assist e 7 su 9 al tiro. Allanon basta il grande calore del pubblico, in trepidante attesa per la prima in Eurolega dopo tantissimo tempo, per evitare il ko interno: pesano le assenze di due stelle come, inutili le prove di, 14 punti e 6 rimbalzi, e gli 11 punti ciascuno di

In avvio la sfida è equilibrata, la Segafredo ha un buon impatto dal rientrante Jaiteh e da Bako, mette il naso avanti sul 16-12, ma il Monaco ricuce il divario e pareggia sul 18-18 allo scadere del periodo con una schiacciatona di Hall su alzata di James. Nel secondo quarto la Virtus inizia a sbandare, i monegaschi accelerano e arrivano a +9 coi canestri di Okobo e Blossomgame. I padroni di casa però riescono a ritrovare compattezza, Lundberg e Hackett fanno -4 e all'intervallo è 40-36 per la formazione di Sasha Obradovic.

E' nel terzo quarto che la gara si spezza: Hackett e Weems provano a tenere a galla una Segafredo in difficoltà, il Monaco segna a ripetizione, Okobo e James fanno +12, poi è addirittura +18 con due magate consecutive del già citato James sul 63-45. La squadra di Scariolo prova d'orgoglio a risalire nel quarto periodo, grazie soprattutto all'energia di Pajola e ai canestri di Mickey e Lundberg, ma il vantaggio non scende sotto i 12 punti (55-67), e così gli ospiti chiudono la pratica con la bomba dall'angolo di Diallo per il +17 sul 55-72. Il finale è 83-66 per il Monaco, un avversario fuori portata per questa Virtus Bologna, al ritorno in Eurolega dopo tantissimo tempo.

La Segafredo, oltre a Mickey, Ojeleye e Lundberg, unici in doppia cifra, ha 9 punti da Jaiteh e 8 da Bako, ma solo 2 a testa da Belinelli, Weems e Pajola, e addirittura zero da Mannion e Cordinier; pesano il 4 su 21 tre e il 61% ai liberi, senza dimenticare le 14 palle perse. Nel Monaco, che tira 7 su 25 dall'arco ma 14 su 15 in lunetta, ci sono anche 15 punti di Diallo e 13 di Okobo, oltre ai 26 del già menzionato James.

Nel prossimo turno la Virtus giocherà ancora in casa contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, giovedì 13 ottobre alle 20.30, prima però avrà l'impegno di campionato, domenica alle ore 20 contro Trieste, sempre in casa, la prima interna della Serie A 22-23.

Segafredo Virtus Bologna - AS Monaco 83-66

Virtus Bologna : Cordinier, Mannion, Belinelli 2, Pajola 2, Bako 8, Jaiteh 9, Lundberg 14, Hackett 7, Mickey 11, Camara ne, Weems 2, Ojeleye 11. All. Scariolo.

: Cordinier, Mannion, Belinelli 2, Pajola 2, Bako 8, Jaiteh 9, Lundberg 14, Hackett 7, Mickey 11, Camara ne, Weems 2, Ojeleye 11. All. Scariolo. Monaco: Brown 6, Okobo 13, Loyd, Blossomgame 4, Makoundou ne, Diallo 15, Moerman 3, Motiejunas 8, Ouattara ne, Strazel, Hall 8, James 26. All. S. Obradovic.

