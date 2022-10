MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Nik Melli scaglia sulla sirena il tiro per vincere. È una tripla dall'angolo, con spazio, ben costruita nonostante un'azione condotta in affanno, con il cronometro che scivola verso lo zero. Il ferro la respinge. Poco dopo, avvicinandosi di un paio di metri, segna quello del primo vantaggio biancorosso della serata, nella prima azione dell'overtime. Ma quel +2 si rivela effimero come il battito d'ali di una libellula. Milano alza bandiera bianca all'esordio in casa, colpevole di un approccio molle e deconcentrato alla partita, e ancora lontana dall'aver trovato chimica e gerarchie nel nuovo gruppo. Il primo quarto da 26 punti subiti e 14 di scarto è uno spettacolo di dubbio gusto, contrario a ogni principio costruito nell'era Messina. E il -17 su cui l'Olimpia sprofonda alla metà del secondo periodo, sballottata da un avversario che trova ritmo, fiducia e gusto nel giocare, è un deficit troppo grande da poter essere ricucito a questo livello. Anche in casa. Anche contro un avversario abbordabile sulla carta.

EA7 Emporio Armani Milano-Alba Berlino 74-80 OT

Milano : Melli 6, Pangos 16, Hall 3, Shields 15, Hines 10; Tonut 5, Davies 6, Thomas, Baron 8, Voigtmann 5. N.e.: Ricci, Biligha. All.: Messina.

: Melli 6, Pangos 16, Hall 3, Shields 15, Hines 10; Tonut 5, Davies 6, Thomas, Baron 8, Voigtmann 5. N.e.: Ricci, Biligha. All.: Messina. Alba: Smith 13, Olinde 9, Sikma 6, Blatt 10, Koumadje 6; Procida 8, Wetzell 10, Mattisseck, Schneider 5, Thiemann 6, Zoosman 4. N.e.: Delow. All.: Gonzalez.

