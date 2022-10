EuroLeague Basketball ha provveduto ad anticipare la disputa della gara EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna del Round 7 a mercoledì 9 novembre alle ore 20:30". Con questa nota ufficiale dell'Olimpia Milano viene risolta definitivamente un'annosa questione che va avanti da svariate settimane vista l'iniziale concomitanza tra il derby italiano di coppa e big match tra Italia e Spagna per le qualificazioni ai Mondiali del 2023, Eurolega e Fiba, è stato l'organismo privato a fare un passo indietro e ad anticipare la partita tra Milano e Virtus Bologna, anche per permettere a Sergio Scariolo di allenare sia la sia società, sia la nazionale campione del mondo e d'Europa in carica. ". Con questa nota ufficiale dell'viene risolta definitivamente un'annosa questione che va avanti da svariate settimane vista l'iniziale concomitanza tra il derby italiano di coppa e big match traper leaidel in programma venerdì 11 novembre alle 20.30 . Alla fine, tra le due "litigante", è stato l'organismo privato a fare un passo indietro e ad anticipare la partita tra, anche per permettere adi allenare sia la sia società, sia la nazionale campione del mondo e d'Europa in carica.

Qualche giorno fa il presidente della Fip Gianni Petrucci aveva dichiarato a tal proposito: "Le società sono d'accordo per trovare una soluzione. Speriamo di farcela. Questa contemporaneità è l'esempio dell'assurdità delle date che coincidono tra attività delle nazionali e dei club in Eurolega". Quindi, questione risolta, anche per tutti i tifosi e gli appassionati italiani: Olimpia Milano-Virtus Bologna mercoledì 9 novembre alle 20.30 al Forum, e Italia-Spagna di qualificazione ai Mondiali 2023 venerdì 11 novembre alle 20.30 a Pesaro.

