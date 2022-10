Vitrifrigo Arena di Pesaro come teatro per il big match della gara dell'11 novembre tra Italia e Spagna, valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Asia. Le due squadre sono appaiate al comando del girone L con 11 punti, uno in più dell'Islanda e due in più della Georgia (match in trasferta il 14 novembre, ndr). Un test importantissimo per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco contro le Furie Rosse di Sergio Scariolo, la nazionale campione del mondo e d'Europa in carica. E' stata scelta lacome teatro per il big match della gara dell'tra, valido per lein Asia. Le due squadre sono appaiate al comando del girone L con 11 punti, uno in più dell'Islanda e due in più della(match in trasferta il 14 novembre, ndr). Un test importantissimo per gli azzurri dicontro ledi

Queste le parole del presidente FIP Gianni Petrucci sulla scelta di Pesaro: "Per una grande partita abbiamo scelto un grande palcoscenico. Pesaro non è solo la sede di una delle squadre di club più blasonate del nostro Campionato di Serie A, la Victoria Libertas, ma anche una delle nostre città di basket più riconosciute. La scia azzurra dell'Europeo e il grande successo di pubblico di Milano hanno lasciato il segno. Sono certo che gli appassionati di pallacanestro di Pesaro, da sempre calorosi e competenti, non faranno mancare l'appoggio alla squadra. Vogliamo battere la Spagna e fare un deciso passo avanti per arrivare al Mondiale che poi ci potrà portare ai Giochi di Parigi 2024".

Una partita, quella tra Italia e Spagna, che già da settimane si porta dietro molte polemiche perchè, oltre al solito discorso della concomitanza delle finestre FIBA con le competizioni Euroleague e NBA che privano le nazionali degli elementi migliori, cade nello stesso giorno del derby di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bolona, l'11 novembre, una concomitanza che potrebbe addirittura privare Sergio Scariolo della sua presenza a Pesaro con le Furie Rosse, una città dove tra l'altro ha vinto uno Scudetto dalla allenatore della Scavolini nel 1990. Su questo tema Petrucci aveva già detto: "Ci stiamo lavorando con il nuovo esecutivo dell'Eurolega. Le società sono d'accordo per trovare una soluzione. Speriamo di farcela. Questa contemporaneità è l'esempio dell'assurdità delle date che coincidono tra attività delle nazionali e dei club in Eurolega".

Italia-Spagna: i precedenti

Sono 11 i precedenti azzurri nella città marchigiana: tutte amichevoli tranne il successo sulla Russia del 2002 nelle qualificazioni all'EuroBasket dell'anno successivo, quello poi chiuso dall'Italia con il Bronzo nella finale 3°/4° posto contro la Francia. Il primo match disputato a Pesaro dalla Nazionale italiana risale al 1958: amichevole vinta dai ragazzi di coach Nello Paratore 62-57 contro la Jugoslavia di Radivoje Korac e Ivo Daneu al Palazzetto di Viale dei Partigiani. Le ultime 4 partite degli Azzurri a Pesaro (1997, 2000, 2002 e 2012) sono state giocate nell'attuale Vitrifrigo Arena.

È lunga la rivalità tra Italia e Spagna. Iniziata nel 1950 a Nizza proprio nelle qualificazioni al Mondiale, è proseguita negli anni fino alla 66esima sfida dell'11 novembre prossimo. In totale, 40 vittorie italiane e 25 spagnole, per quella che ad oggi è la quarta sfida più giocata dagli Azzurri dal 1926 dopo quelle contro Francia (101), Germania (68) e Grecia (66). Per entrambe le squadre, appaiate in testa al gruppo L con 11 punti (cinque vittorie e una sconfitta), si tratta di una tappa determinante per ottenere la qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno. In palio c'è il primato nel raggruppamento e una serissima ipoteca sul pass mondiale a sole quattro partite dalla conclusione del girone.

Prima volta a Pesaro con la Spagna per Sergio Scariolo, che con la Scavolini vinse lo Scudetto 1989/1990 in finale contro Varese. In quella squadra Ario Costa, attuale presidente della Victoria Libertas e Matteo Panichi, preparatore fisico degli Azzurri.

Pozzecco, la mia Nazionale: da giocatore a CT una vita in azzurro

