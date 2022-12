MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Il refrain non cambia. Milano perde per la nona volta consecutiva, la sesta in casa, allo stesso modo. Con un crollo improvviso e devastante sofferto nella ripresa dopo un buon primo tempo. Il Maccabi, che festeggia a sua volta il primo successo esterno in stagione, viola il Forum con un break di 5-22 a cavallo dei due quarti centrali, piazzato quando l'Olimpia sembra poter assorbire le difficoltà di un ritorno in campo drammatico dagli spogliatoi balzando sul +10 al 27' (57-47). Ma il malessere e la sfiducia che attanagliano la squadra ormai da settimane sono celate sotto un velo molto, troppo sottile. Pronto a incrinarsi di fronte al minimo problema.

a breve il report completo della partita...

EA7 Emporio Armani Milano - Maccabi Playtika Tel Aviv 71-77

Milano: Davies 5, Luwawu-Cabarrot 14, Melli 12, Baron 18, Hall 7; Mitrou-Long 7, Tonut 2, Ricci, Hines 6, Voigtmann. N.e.: Biligha, Baldasso. All.: Messina.

Maccabi: Brown 20, Hilliard, Cohen 2, Hollins, Nebo 8; Martin 13, Sorkin 14, Dibartolomeo 8, Colson 10, Adams. N.e.: Pnini, Menco. All.: Kattash.

