Italia si inizia a fare sul serio. Settimana delicata per gli azzurri con due gare di qualificazione alla World Cup 2023: mercoledì 24 agosto si giocherà il match contro l'Ucraina a Riga, in Lettonia (alle 17.30), mentre sabato 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia arriverà la Georgia di Toko Shengelia (ore 20.30). Il 2 settembre ci sarà l'esordio agli Europei al Forum di Assago contro l'Estonia. Conclusa la fase di preparazione con la vittoria contro la Repubblica Ceca nell'ultima di quattro amichevoli , ora per l'si inizia a fare sul serio. Settimana delicata per gli azzurri con due gare di: mercoledì 24 agosto si giocherà il match contro l'a Riga, in Lettonia (alle 17.30), mentre sabato 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia arriverà ladi(ore 20.30). Il 2 settembre ci sarà l'esordio aglial Forum di Assago contro l'

La Supercup di Amburgo ha inoltre portato il ct Gianmarco Pozzecco a ridurre ulteriormente il gruppo, ora composto da 13 elementi dopo il taglio di Amedeo Della Valle, la guardia della Germani Brescia, MVP del campionato scorso, che sostanzialmente non è mai stato utilizzato nelle amichevoli. "Un'altra scelta difficile e che mi fa soffrire. Ringrazio Amedeo, che non è inferiore a nessuno come dimostrato dal campionato eccezionale che ha disputato quest’anno. In Nazionale però occorre fare scelte funzionali alla squadra e questo è il motivo della mia decisione", la spiegazione di Pozzecco. A meno di sorprese dovrebbero essere quindi Tommaso Baldasso, play di Milano, e Amedeo Tessitori, centro della Virtus Bologna, a giocarsi l'ultimo posto per gli Europei.

Il grupo azzurro, rientrato la scorsa notte da Amburgo, si è allenato già questa mattina al PalaLeonessa poi martedì 23 agosto, al pomeriggio, la squadra volerà a Riga, in Lettonia, dove il giorno seguente affronterà l'Ucraina: subito dopo la partita il rientro a Brescia dove sabato sera l'Italia sfiderà la Georgia.

