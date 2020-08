I playoff NBA partono lunedì 17 agosto nella "bolla" di Disney World: andiamo ad analizzare lo scacchiere di Eastern e Western Conference. Favori del pronostico per i Milwaukee Bucks e per le due franchigie di Los Angeles, Lakers e Clippers, ma occhio alle sorprese: a Est Toronto non vuole abdicare, Boston e Miami premono, a Ovest Denver, Houston e i Thunder di Gallinari sono pronte a sorprendere.

EASTERN CONFERENCE

(1) Milwaukee Bucks vs. (8) Orlando Magic

Pronostico: 4-0 Milwaukee

Anche se nella bolla non hanno convinto per nulla (3 vinte, 5 perse) e Giannis Antetokounmpo si è pure fatto espellere contro gli Wizards, i Bucks restano la più seria candidata ad Est per le Finals. Prima dello stop erano un rullo compressore, hanno chiaro in testa l'obiettivo di vincere un titolo che manca dal 1971 ma ora qualcosa sembra scricchiolare, forse la pressione dei playoff rischia di giocare un brutto scherzo. Gli Orlando Magic non hanno alcuna chance, vincessero anche solo una gara sarebbe un miracolo ma sulla carta è semi impossibile. E' necessario però che i Bucks ritrovino la concentrazione pre-lockdown, soprattutto in difesa (da 1° a 8° per defensive rating), e che il supporting cast del greco, i vari Bledsoe, Middleton e Brook Lopez salga di livello e riesca a diventare decisivo.

(2) Toronto Raptors vs. (7) Brooklyn Nets

Pronostico: 4-0 Toronto

Pronostico chiuso anche per questa serie, con i lanciatissimi Raptors da una parte, decisi a difendere fino in fondo il titolo 2019 al netto dell'assenza di Kawhi Leonard, e i Nets dall'altra, comunque dignitosi a Orlando nonostante fossero senza i vari Irving, Durant, Dinwiddie e compagnia. Nella bolla Toronto è stata di gran lunga la miglior difesa, con un Marc Gasol tirato a lucido e la crescita dei vari Anunoby, VanVleet, Siakam e Boucher: l'esperienza di aver già vinto e il carisma di Kyle Lowry e di coach Nurse dovrebbe bastare per superare certamente un turno, forse due, poi vediamo. Brooklyn invece è già andata oltre le aspettative con 5 vittorie in 8 gare grazie ad un Caris LeVert in versione All Star senza i big già citati.

Marc Gasol, Toronto Raptors vs Orlando Magic Credit Foto Getty Images

(3) Boston Celtics vs. (6) Philadelphia 76ers

Pronostico: 4-2 Boston

Forse la serie più intrigante ad Est perchè lo scontro tra Boston e Philadelphia lo si attendeva più avanti nei playoff. Da una parte i Celtics dei rampanti Tatum e Jaylen Brown che però incrociano le dita per la salute di Kemba Walker e Gordon Hayward, i veri barometri della squadra, dall'altra i 76ers che saranno senza Ben Simmons ma con un Joel Embiid carico e stella polare della squadra, con attorno tante frecce come Harris, Richardson, Milton e il grande ex Horford. La strategia di Brad Stevens potrebbe essere quella di concedere tanto a Embiid, anche perchè Theis e Kanter non hanno chance di arginarlo, ma di impedire agli altri di lasciare un segno, e rischia di essere quella vincente. Boston è sulla carta più attrezzata e bilanciata, e quindi favorita. Per i 76ers il risultato peserà sul futuro (cedere Simmons?).

(4) Indiana Pacers vs. (5) Miami Heat

Pronostico: 4-3 Miami

Confronto senza dubbio equilibratissimo tra due squadre che sono andate ben oltre le aspettative di inizio stagione e che ora sono chiamate ad una conferma nei playoff. C'è grande attesa per il duello a distanza tra Jimmy Butler e TJ Warren, due che non si amano (eufemismo) e che saranno chiamati a scontrarsi perchè il primo è il leader carismatico e miglior difensore degli Heat, l'altro è il "bomber" dei Pacers come ha dimostrato nella bolla con anche una gara da 53 punti. Sono due squadre molto ben allenate da Spoelstra e McMillan ma con tanti giocatori al primo impatto vero coi playoff: per Miami le prestazioni del lungo Adebayo e dei tiratori Robinson e Herro saranno decisive, pur con la presenza di un veterano come Goran Dragic; per Indiana l'assenza di Sabonis e le condizioni non perfette di Oladipo rischiano di essere un rebus, vediamo se basteranno le versioni migliori di Brogdon e del centro Turner per limare il leggero margine che hanno gli Heat.

TJ Warren e Jimmy Butler, Pacers-Heat Credit Foto Getty Images

WESTERN CONFERENCE

(1) Los Angeles Lakers vs. (8) Portland Trail Blazers

Pronostico: 4-1 Lakers

La miglior squadra dell'Ovest contro quella arrivata dal Play-In dopo una lunga rincorsa. I Lakers hanno "giochicchiato" nella bolla, chiudendo con sole tre vittorie e dati negativi per punti segnati e percentuali al tiro dal campo e da tre, ma l'obiettivo era blindare il primo posto ed evitare che le stelle LeBron James e Anthony Davis si facessero male, considerate già le importanti assenze di Rondo e Bradley. Fanno sperare le buone prove di Kuzma e Waiters, ma i veri esami inizieranno dal secondo turno: i gialloviola hanno l'obiettivo del titolo che manca dal 2010 dopo essere tornati alla post season a distanza di 7 anni. Per i Blazers è già un grande risultato aver centrato i playoff, di sicuro non venderanno la pelle molto facilmente: la squadra di Terry Stotts ha però lacune evidenti, soprattutto in difesa, e il talento stratosferico di Damian Lillard, unito ai vari McCollum, Nurkic e Anthony, potrebbe bastare al massimo per vincere una partita. Curioso che Melo e LeBron, grandi amici, si sfidino in post season soltanto per la seconda volta in 17 anni di carriera.

(2) Los Angeles Clippers vs. (7) Dallas Mavericks

Pronostico: 4-2 Clippers

Scontro molto affascinante, con i favoritissimi Clippers e i rampanti Mavericks. Ovviamente la squadra di Doc Rivers è costruita per andare fino in fondo con due fuoriclasse come Kawhi Leonard e Paul George, e un supporting cast eccellente con Lou Williams, Montrezl Harrell e Patrick Beverley su tutti, al netto della loro assenza a turno nella bolla. Le due stelle si sono mostrate in forma e ben affiatate, non una buona notizia per gli altri. Dallas è una squadra dal potenziale offensivo eccezionale, il talento di Luka Doncic (32 punti e tripla doppia di media nella bolla, ndr) e Kristaps Porzingis non è in discussione, anche se per loro sarà il primo impatto con la post season: coach Carlisle e giocatori come Barea e Seth Curry sanno come si fa in questi momenti, ma le lacune difensive dei texani rischiano di essere letali. I due assi europei potrebbero regalare un paio di successi ma non di più.

Patrick Beverley (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) Credit Foto Getty Images

(3) Denver Nuggets vs. (6) Utah Jazz

Pronostico: 4-3 Denver

Serie sulla carta molto equilibrata tra due formazioni che anche nella bolla hanno dato vita ad un match risolto solo al secondo overtime. I Nuggets hanno due stelle come Jokic e Murray, l'esperienza di Millsap e hanno trovato una gemma in Michael Porter JR (22 punti e 9 rimbalzi di media col 42% da tre a Orlando, ndr), giocatore di cui coach Malone non può più fare a meno. I Jazz rispondono con Donovan Mitchell e Rudy Gobert, e veterani del calibro di Conley e Ingles: destinata a pesare l'assenza di Bojan Bogdanovic, a meno che dalla panchina Jordan Clarkson salga ancora di livello rispetto ad una già positiva regular season. Il pronostico è aperto anche se Denver sembra avere sulla carta più talento e più soluzioni per prevalere, Jokic in primis (29+12+9 di media contro i Jazz in stagione, ndr), mentre Utah dovrà cercare di coinvolgere di più Gobert, giocatore che nelle ultime campagne playoff è stato più di peso che di supporto. Però il francese è apparso motivato, anche per il fattaccio pre-Covid.

Michael Porter Jr. Credit Foto Eurosport

(4) Houston Rockets vs. (5) Oklahoma City Thunder

Pronostico: 4-3 Houston

Senza dubbio è "la serie" da vedere di questo primo turno di playoff NBA. Due squadre dai destini per forza di cose incrociati che la scorsa estate si sono scambiate i rispettivi playmaker, con Russell Westbrook a Houston dall'amico Harden e Chris Paul ai Thunder, una meta che pareva a tempo determinato e che invece ha ridato lustro sia alla squadra, sia allo stesso CP3. Houston è andata "all-in" mettendosi totalmente nelle mani di Mike D'Antoni e dei suoi concetti di pallacanestro estrema (quintetto senza centri ed esaltazione del concetto di "5 fuori"), allenatore tra l'altro in scadenza di contratto: i texani sono chiamati ad andare alle Finals e tutto dipenderà dal solito James Harden (deve essere più concreto in post season) e dallo stesso Westbrook, che però perderà una o due gare di primo turno per un problema muscolare. Viceversa OKC giocherà senza alcuna pressione, a briglia sciolte, un sentimento che ha rilanciato le idee di coach Billy Donovan e la voglia dei vari Schroeder, Adams e Danilo Gallinari, autore di una stagione eccellente (19 punti di media col 40% da tre, ndr). Sulla carta i Rockets sono favoriti: più Westbrook starà fuori, più crescono le speranze dei Thunder di un motivatissimo Paul di allungare la serie.