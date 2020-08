Attimo di follia per la stella dei Milwaukee Bucks che ha riconosciuto di aver sbagliato subito dopo: "Terribile, se potessi tornare indietro non lo rifarei".

"Un gesto terribile, se potessi tornare indietro non lo rifarei. Ma siamo esseri umani e a volte commettiamo errori. Credo di essere stato sempre bravo a tenere sotto controllo le emozioni e restare calmo, questo è un episodio da cui imparerò qualcosa. Wagner? Non ho nulla contro di lui, è solo che all’ennesimo colpo ricevuto, ho perduto il controllo per un attimo"

E' lo stesso Giannis Antetokounmpo a chiedere perdono dopo l'espulsione rimediata nel match contro gli Washington Wizards: la stella dei Bucks sa di aver sbagliato, il gesto di nervosismo - una brutta testata rifilata a Moe Wagner - è qualcosa che non gli appartiene.

Il fatto

Siamo nel secondo quarto quando Antetokounmpo prova ad andare a canestro e Moe Wagner gli si pone davanti, prendendo sfondamento. Il greco non la prende bene e comincia ad apostrofare l'avversario finché i due si scontrano sotto gli occhi dell'arbitro: espulsione istantanea per Giannis.

Budenholzer (coach Bucks): "Lo mettono alla prova"

"Giannis deve fare i conti con questo trattamento da tanti anni. E’ l’MVP, le squadre lo mettono alla prova e lui di solito non reagisce. Oggi è successo ma forse è quasi meglio così, potrà servirgli da lezione per il futuro. Restare calmi è sempre la cosa migliore da fare"

Brooks (coach Wizards): "La NBA prenderà provvedimenti"

"Moe Wagner ha fatto quello che doveva fare, difendere e prendersi lo sfondamento. L’ultima cosa che so è che si è preso una testata per questo, non c’è spazio qui per roba simile. Dispiace sia stato Giannis, un giocatore che rispetto, ma sono sicuro che la NBA saprà prendere provvedimenti. Per fortuna sua non siamo ai playoffs, perché un paio di partite di squalifica ci stanno"

Si tratta della quarta espulsione in carriera per Antetokounmpo che ora rischia almeno un turno di squalifica.

