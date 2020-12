Dopo la offseason più breve della storia, è pronta a partire la nuova stagione NBA 2020-21, un campionato che prova a tornare alla normalità dopo l'ultima che è stata sospesa per mesi a causa della pandemia e che poi si è conclusa nella bolla di Disney World a Orlando. Per questo motivo abbiamo raccolto il parere di 10 giornalisti della reazione di Eurosport su 10 temi "caldi", tra cui inevitabilmente le squadre che vinceranno l'Est, l'Ovest e infine il titolo! Di seguito le preferenze su 10 domande 10 per prepararsi al meglio al campionato che scatta nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre.