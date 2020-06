Belinelli: "Sarò al Preolimpico, il mio futuro è ancora in NBA"

Meo Sacchetti a colloquio con Marco Belinelli, i due andranno a caccia di un posto alle Olimpiadi nel Torneo Preolimpico in programma a luglio 2020, Getty Images

Dal nostro partner OAsport.it

Il futuro di Marco Belinelli è ancora tutto da scrivere. L’attuale giocatore dei San Antonio Spurs è stato intervista da La Repubblica, dove ha parlato soprattutto di quello che lo aspetta al termine della stagione NBA. Queste le prime parole del nativo di San Giovanni in Persiceto:

Sarò free agent in questa maledetta estate del virus, la meno adatta a trovare un contratto. Mi sto guardando in giro e conto di avere opportunità

Play Icon

NBA Il discorso di Stephen Jackson al raduno per George Floyd: "Ho perso un fratello, ma non ho paura" 30/05/2020 A 09:11

Ancora NBA o il ritorno in Europa in qualche grande club per vincere l’Eurolega? Belinelli sembra avere le idee molto chiare su questa questione:

Oggi sto pensando solo alla NBA, resta la mia prima scelta, visto che non si è ancora spento il fuoco che mi spinse a venire qui. L’Europa e l’Italia non sono ad oggi scelte in subordine, anche per un fatto di calendario. Qui si giocherà fino ad agosto, si ripartirà più avanti. E’ una stagione sfasata rispetto a quella europea. Da voi le squadre si fanno adesso, io starò qui ad aspettare

In chiusura anche un pensiero sulla nazionale e sul Preolimpico di Belgrado, dove Belinelli ha confermato la sua presenza:

Ci sono sempre, con entusiasmo intatto. Ci sarei stato quest’estate, sarò a disposizione la prossima per il preolimpico, un traguardo che attendo con ansia

Play Icon WATCH Basketball Heroes: Danilo Gallinari, da Milano ai parquet della NBA 00:01:47

NBA L'NBA ha formulato la data per ripartire: è il 31 luglio, si ricomincerà da Orlando? 29/05/2020 A 22:00