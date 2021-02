Si sono tenute sette partite questa notte in NBA. Nella prima i Brooklyn Nets, orfani di Kevin Durant, hanno perso, 111-122, contro i Detroit Pistons. A trascinare la franchigia del Michigan è stato un Jerami Grant da 32 punti. I vicecampioni in carica dei Miami Heat, invece, hanno battuto, 96-98, i New York Knicks. L’incontro è stato letteralmente dominato da un Jimmy Butler da 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist.

Gli Houston Rockets sono stati travolti, con un nettissimo 101-130, dai New Orleans Pelicans. Brandon Ingram ha realizzato 22 punti, mentre Zion Williamson ne ha segnati 20 e 20 li ha messi, in uscita dalla panca, anche Josh Hart, il quale, oltretutto, ha raccolto la bellezza di 17 rimbalzi. Sorridono i Golden State Warriors che battono, 114-91, i San Antonio Spurs. Steph Curry, autore di 32 punti, è ancora una volta il migliore in campo in un match della franchigia della Baia.

In una delle sfide clou della serata, gli Utah Jazz si sono imposti, 108-122, contro i Boston Celtics. MVP della partita un Donovan Mitchell da 36 punti e 9 assist. Niente da fare per gli Orlando Magic che perdono, 97-106, sul campo dei Portland Trail Blazers. Damian Lillard, come al solito il più positivo tra i cestisti del sodalizio dell’Oregon, ha segnato a sua volta 36 punti. Nell’ultimo match della giornata, i Philadelphia 76ers hanno espugnato il campo dei Sacramento Kings battendo i californiani 119-111. Ancora decisivo Joel Embiid, il quale ha realizzato una doppia doppia da 25 punti e 17 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (09/02/2021)

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 111-122

New York Knicks – Miami Heat 96-98

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 101-130

Golden State Warriors – New York Knicks 114-91

Boston Celtics – Utah Jazz 108-122

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 97-106

Philadelphia 76ers – Sacramento Kings 119-111

