Dopo “The Last Dance” gli appassionati di basket non dovranno aspettare tanto tempo per godere di un’altra docu-serie. A luglio, su Youtube e Instagram arriva il documentario in 8 puntate su Kobe Bryant e i Lakers del 2010.

In quarantena vi siete gustati la docu-serie su Michael Jordan e i Chicago Bulls dei record? Bene. Tenetevi pronti perché questo luglio, con qualche lacrima agli occhi, sarà disponibile il documentario su Kobe Bryant.

Si chiamerà “Mamba Out”, una serie di otto puntate dedicata a Kobe e ai Lakers del 2010, a 10 anni dal 5° e ultimo titolo di Bryant e di LA. 8 episodi che usciranno a due a due a luglio raccontando con riprese e interviste esclusive quell’annata trionfale in ricordo dei Lakers e di Kobe, scomparso tragicamente con sua figlia Gianna lo scorso 26 gennaio.

NBA Morte Kobe Bryant, un'indagine rivela che l'incidente fu causato dal "disorientamento" del pilota DA 7 ORE

Nella serie prodotta da Clutchpoints, ci saranno interventi di Pau Gasol, Metta World Peace, Derek Fisher ed altri ancora. E, notizia ancora più bella per gli appassionati, la serie sarà visibile a tutti su Youtube e Instagram, sugli stessi canali di Clutchpoints.

Se l’appuntamento per Michael Jordan e i Bulls era di lunedì, per Kobe e i Lakers sarà di domenica. I primi due episodi di “Mamba Out” sono previsti per il 5 luglio, il 3° e 4° il 12 luglio, l’episodio 5 e 6 sono programmati per il 19 e il gran finale con le puntate 7 e 8 il 26 luglio.

Sarà quindi un luglio più caldo del solito, non solo per le temperature: lo sport che torna in campo e documentari di questo genere per onorare dei campioni. Pronti a rivedere e soprattutto a ricordare quant’era forte Kobe Bryant?

NBA NBA, Silver: "Giocare è un obbligo morale. Chi non viene a Orlando non sarà punito" 16/06/2020 A 11:11