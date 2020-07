Kyrie Irving cuore d'oro: donerà 1,5 milioni di dollari a sostegno delle giocatrici WNBA

Bel gesto da parte della stella dei Brooklyn Nets nei confronti delle ragazze che hanno deciso di non giocare.

La NBA sta per tornare: nella bolla di Orlando si affronteranno le migliori squadre per decidere chi sarà il vincitore di questa edizione. Tra di loro anche i Brooklyn Nets di Kyrie Irving, l'uomo che ha deciso di donare 1,5 milioni di dollari a sostegno delle giocatrici della WNBA che hanno deciso di non giocare a causa del coronavirus o per motivi di giustizia sociale. Il suo obiettivo è quello di creare un programma di istruzione finanziaria per le colleghe.

"Che una persona decida di combattere per la giustizia sociale, giocare a pallacanestro, concentrarsi sulla sua salute fisica o mentale o semplicemente rimanere con la propria famiglia, spero che questa iniziativa possa sostenere le priorità e le decisioni di tutte", ha spiegato Irving.

Diverse giocatrici, tra cui Natasha Cloud (Washington Mystics) e Renee Montgomery (Atlanta Dream) hanno deciso di non scendere in campo per proseguire la battaglia per le riforme sociali. Non partecipare alla ripresa della stagione Wnba significa non ricevere compensi economici, che in una lega in cui le giocatrici più quotate prendono poco più di 200.000 dollari significa rinunciare in molti casi al proprio principale introito annuale.

