Belinelli sul razzismo: "Chi non è nero, non capisce quanto soffrono"

Ieri abbiamo avuto una conversazione produttiva tra tutte le componenti - giocatori, allenatore, staff e dirigenti - riguardo le prossime mosse e le azioni da compiere per supportare la giustizia sociale e l’uguaglianza. Erano presenti rappresentati di tutte e 13 le squadre impegnate a Orlando e tutte hanno concordato nel riprendere a giocare a partire da sabato 29 agosto

Ogni franchigia ha inoltre assunto l’impegno di lavorare concretamente a livello politico nella propria città e comunità per rendere il più agevole possibile l’accesso al voto. Verranno contestualmente promossi altri spot i quali andranno in onda durante le partite dei playoff per sensibilizzare sulla questione dei diritti civili degli afroamericani.