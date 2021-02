Sono nove le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stata la larga vittoria, per 137-115, dei Toronto Raptors sugli Washington Wizards. Ben tre giocatori della franchigia canadese hanno superato quota 20 punti, con Norman Powell, il quale ne ha messi 28, che è risultato il miglior marcatore dei suoi. I Dallas Mavericks di Luka Doncic hanno sconfitto, 117-118, gli Atlanta Hawks di Trae Young . Proprio lo sloveno, autore di una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, è stato il migliore in campo.

Sorridono i Brooklyn Nets che battono, 94-104, gli Indiana Pacers. L’autentico dominatore del match è stato un Kyrie Irving da 35 punti e 8 assist. Successo netto anche per i Memphis Grizzlies, i quali si impongono, 114-130, contro gli Charlotte Hornets. Un Kyle Anderson da 27 punti e un Ja Morant da 15 punti e 11 assist sono stati i due cestisti che hanno contribuito maggiormente alla causa della franchigia del Tennessee. Un Kawhi Leonard da 36 punti ha trascinato i Los Angeles Clippers alla vittoria contro i Minnesota Timberwolves. 119-112 il risultato finale in favore dei californiani.

I Chicago Bulls piegano, 116-129, i New Orleans Pelicans. Fondamentali un Coby White da 30 e un immarcabile Zach LaVine da 46 punti. Tornano al successo i Denver Nuggets che demoliscono letteralmente i Cleveland Cavaliers con un nettissimo 95-133. Il miglior marcatore della sfida è stato il veterano Paul Millsap con 22 punti realizzati. Colgono un successo di peso i Phoenix Suns che battono, 124-125, i Milwaukee Bucks. A quest’ultimi non sono bastati i 47 punti di Giannis Antetokounmpo, dato che i Suns hanno risposto coi 58 punti in due di Chris Paul e Devin Booker. Hanno avuto bisogno di un supplementare, ma alla fine i Los Angeles Lakers sono riusciti a sconfiggere gli Oklahoma City Thunder per 113-114. Decisiva una palla rubata da Lebron James a tre secondi dalla fine.