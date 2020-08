Dopo l'ennesimo caso di violenze della polizia sui neri le due superstar della NBA hanno fatto sentire la loro voce: "Votiamo per cambiare, quello che sta succedendo alla nostra gente non è giusto".

Un altro caso di abuso di potere delle forze di polizia nei confronti di persone di colore ha scosso l’America: Jacob Blake, un ragazzo di 29 anni di Kenosha-Wisconsin, è stato raggiunto da sette colpi di arma da fuoco; inferti alla schiena, di fronte agli occhi dei suoi tre figli piccoli che lo attendevano in macchina. Il video della brutale aggressione ha fatto il giro del mondo e le superstar Lebron James e Chris Paul dopo aver condotto le rispettive squadre alla vittoria nella notte del 24/8 – data speciale soprattutto per il Re – non hanno mancato di far sentire la loro voce.

Chris Paul: Non è giusto! Ora votiamo!

È tutto bello e va tutto bene, ma io voglio per prima cosa mandare le mie preghiere a Jacob Blake e alla sua famiglia. I motivi per cui abbiamo deciso di venire qui a giocare e sui quali abbiamo scelto di prendere posizione, ovvero le ingiustizie sociali e tutto quello che continua ad accadere alla nostra gente... Non è giusto! La vittoria di una partita è positiva, ma quello del voto è un problema reale. Invito tutti i miei colleghi in NBA, tutti gli uomini di sport, per intero, a votare. Ci sono tanti problemi in corso in questo Paese. Lo sport, sai, è cool, ed è quello che ci consente di prenderci cura delle nostre famiglie ma sono queste le tematiche reali che dobbiamo affrontare

Lebron: Vogliamo giustizia e cambiamento!

E vi stupite ancora del perché diciamo quello che diciamo della polizia!! Qualcuno mi può spiegare cosa diavolo è tutto questo???!! È esattamente un altro uomo di colore preso di mira: tutto questo è dannatamente sbagliato e triste!! Sono distrutto per lui, per la sua famiglia, per la NOSTRA GENTE!! Vogliamo GIUSTIZIA

Le mie preghiere sono per la famiglia di Jacob Blake, nella speranza che le cose cambino in fretta. Credo possa succedere già a novembre, ed è per questo che ho dato vita al progetto ‘More than a vote’, per sensibilizzare la gente sui rischi di una situazione come quella attuale e su ciò che continuiamo a sottolineare: l’esigenza di un cambiamento. Un cambiamento che abbiamo opportunità di realizzare, anche se sappiamo benissimo che il nostro impegno non si ferma chiunque sia il prossimo inquilino alla Casa Bianca

