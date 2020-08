LAKE BUENA VISTA, FLORIDA - AUGUST 08: Luka Doncic #77 of the Dallas Mavericks celebrates a three point basket with teammate Dorian Finney-Smith #10 during the fourth quarter against the Milwaukee Bucks at The Arena at ESPN Wide World Of Sports Complex on

Cinque partite in una notte NBA che ha regalato spettacolo, prestazioni eccezionali e finali pirotecnici. Anche ieri è andata in onda in quel di Orlando una nuova punta del “Luka Doncic Show”. Ormai un grande classico sugli schermi cestistici americani, con lo sloveno che ha trascinato i suoi Dallas Mavericks alla vittoria 136-132 sui Milwaukee Bucks dopo un tempo supplementare. Ancora una tripla doppia per Doncic, che ha chiuso con 36 punti, 19 assist e 14 rimbalzi, con Dallas che ha avuto un notevole impatto anche da Dorian Finney-Smith (27 punti e 11 rimbalzi) e Kristaps Porzingis (26 punti e 11 rimbalzi). Ai Bucks non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo da 34 punti e 13 rimbalzi, ma il greco ha mancato nel finale di ultimo quarto il tap in che sarebbe stato vincente.

Sono addirittura due i supplementari andati in scena tra Utah e Denver. Vincono i Nuggets per 134-132. E’ successo semplicemente di tutto prima con la rimonta dei Jazz nel finale di quarto quarto con sette punti in dieci secondi di un incredibile Donovan Mitchell (35 punti), poi è Nikola Jokic (30 punti e 11 rimbalzi) a salire in cattedra e firmare il canestro del pareggio a tre decimi dalla fine del primo tempo supplementare. Nel secondo overtime Denver sembra poter allungare, ma ancora Mitchell segna la tripla del -2 e poi non riesce nel successivo miracolo per la vittoria.

Perdono ancora i Los Angeles Lakers, al loro terzo ko consecutivo. Questa volta LBJ e compagni vengono sconfitti 116-111 dagli Indiana Pacers di un T.J Warren completamente trasformato da quando è arrivato nella bolla di Orlando. E’ lui il mattatore del match con 39 punti (68% dal campo), all’ennesima prestazione incredibile dalla ripresa della stagione. Ai Lakers non bastano i 31 punti di LeBron James, mentre serata negativa per Anthony Davis, che chiude solo con 8 punti.

Passiamo alla lotta per lo spareggio playoff nella Western Conference. Continua l’imbattibilità dei Phoenix Suns, arrivati alla quinta vittoria consecutiva e che continuano a credere nell’incredibile rimonta e nella possibilità di centrare almeno il nono posto. Questa volta è Miami a cadere sotto i colpi di Devin Booker (35 punti) e compagni, che si impongono per 119-112 in un match che può risultare decisivo per il futuro di Phoenix.

Vince Phoenix ed invece perde Portland, con i Trail Blazers che non sfruttano l’occasione di avvicinare Memphis e soprattutto ora devono guardarsi le spalle dai Suns. Portland cade contro i Los Angeles Clippers per 122-117 in un finale di partita caldissimo, nel quale Doc Rivers decide di mischiare le carte e lasciare in panchina i titolari. I canestri decisivi arrivano per mano di Rodney McGruder e Landry Shamet, con Portland che si blocca negli ultimi minuti e non riesce a sfruttare i 29 punti di CJ McCollum.

