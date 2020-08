Dal nostro partner OAsport.it

Il buzzer beater di Luka Doncic (e non solo…), il duello da record tra Donovan Mitchell e Jamal Murray, lo “sweep” di Boston e Toronto. Tutto questo è stata una notte di playoff NBA difficilmente dimenticabile per alcune prestazioni che resteranno nella storia della lega americana.

Si parte dalle magie di Doncic e dai Dallas Mavericks che pareggiano per 2-2 nella serie contro i Los Angeles Clippers dopo una gara 4 pazzesca e terminata 135-133 con anche un tempo supplementare. Come scritto ci ha pensato il numero 77 dei Mavs a scrivere la parola fine al match e a coronare una prestazione leggendaria. Tripla doppia con 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist e soprattutto il buzzer beater menzionato della vittoria allo scadere dell’overtime.

Una vittoria incredibile per Dallas, capace di rimontare anche 21 punti di svantaggio e di far fronte all’assenza per un problema alla caviglia di Porzingis. Doncic, anche lui debilitato dagli stessi problemi, si è preso sulle spalle la squadra, riuscendo nella rimonta con l’apporto di Trey Burke (25 punti) e Tim Hardaway Jr (21), fondamentali anche nei cinque minuti extra. Dall’altra parte non bastano i 36 punti di un incredibile Lou Williams e i 32 di Kawhi Leonard, che ha sbagliato il canestro della vittoria a fine ultimo quarto. Brutta partita per Paul George, solo nove punti, gli stessi di quel Marcus Morris che sembrava aver regalato la vittoria ai Clippers con la sua tripla dall’angolo a nove secondi dal termine del supplementare.

E’ stata anche la notte del duello tra Donovan Mitchell e Jamal Murray. Prima volta nella storia dei playoff NBA che due giocatori avversari segnano entrambi almeno 50 punti. La stella di Utah ha chiuso con 51, mentre quella di Denver ha fatto cifra tonda. A festeggiare, però, sono i Jazz che si sono imposti 129-127, portandosi sul 3-1 e dunque ad una sola vittoria dalla semifinale.

Una partita che ha vissuto sull’equilibrio per quasi tre quarti, con l’allungo decisivo di Utah proprio nel finale di terza frazione ed inizio quarta. I Jazz hanno toccato anche la doppia cifra di vantaggio, costruendo un break fondamentale per la conquista di gara-4. I Nuggets sono stati costretti alla rimonta, arrivando anche sul -2 con le magie di Murray ed un Nikola Jokic da 29 punti, ma a chiudere i conti ci hanno pensato Mitchell e Mike Conley (26 punti a referto), regalando dalla lunetta il 3-1 a Utah.

Playoff NBA che conoscono già una semifinale di conference ed è quella tra Toronto e Boston, che chiudono sul 4-0 rispettivamente contro Brooklyn e Philadelphia. Uno “sweep” pronosticabile quello dei Raptors, mentre i Celtics hanno spazzato via i Sixers, privi di Ben Simmons, ma mai in grado di impensierire i biancoverdi.

I campioni in carica hanno dominato nella quarta sfida contro i Nets, chiudendo 150-122 complice un terzo quarto in favore dei canadesi da 39-19. I protagonisti per Toronto arrivano dalla panchina con i 29 punti di Norman Powell e la doppia doppia di Serge Ibaka (27 punti e 15 rimbalzi), oltre ad un Pascal Siakam da 20 punti e 16 rimbalzi. A Brooklyn non bastano i 35 punti di Caris LeVert, con i Nets che ora attendono la prossima stagione dove schiereranno la coppia Irving-Durant.

Portano a termine il lavoro anche i Boston Celtics. La squadra di Brad Stevens vince anche gara-4 contro Philadelphia per 110-106 al termine di un match che ha visto quasi sempre in controllo Walker e compagni. Decisivo il terzo quarto da 32-19 per Boston, con la reazione poi tardiva dei Sixers. Proprio l’ex Charlotte è il miglior marcatore con 32 punti, ma c’è anche la doppia doppia di Jayson Tatum (28 punti e 15 rimbalzi). A Phila non bastano i 30 punti e 10 rimbalzi di Joel Embiid, con la stagione dei Sixers che si chiude in grande anticipo rispetto alle previsioni, con i prossimi mesi che saranno decisivi per una probabile ennesima ricostruzione.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 106-110 (serie 0-4)

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 135-133 (serie 2-2)

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 122-150 (serie 0-4)

Utah Jazz – Denver Nuggets 129-127 (serie 3-1)

