NBA: Luka Doncic e Donovan Mitchell da record, subito nella storia dei playoff

Iniziano con il botto i playoff di Donovan Mitchell e Luka Doncic. Due prestazioni monstre per i due talenti che però non bastano agli Utah Jazz e ai Dallas Mavericks per evitare la sconfitta in Gara 1 nel primo turno di post-season.

I playoff della bolla NBA di Orlando iniziano con la sfida tra i Denver Nuggets e gli Utah Jazz. A spuntarla sono i primi con il risultato di 135-125 ma solo dopo un'overtime. Donovan Mitchell mette a referto una prestazione da 57 punti, 9 rimbalzi e 7 assist che però non basta alla franchigia di Salt Lake City di avere la meglio sulla compagine di Jokic e compagni.

Il numero 45 degli Utah Jazz entra però subito nella storia NBA diventando il terzo marcatore all-time di sempre per punti segnati durante una gara di playoff. Infatti solo Michael Jordan con 63 punti ed Elgin Baylor con 61 punti avevano fatto meglio dell'esterno classe '96 per marcature in un match post-season.

Mitchell inoltre supera il record di franchigia di Karl Malone che il 22 Aprile 2000 aveva segnato 50 punti contro i Seattle SuperSonics durante una gara play-off.

Ma nella notte anche Luka Doncic si è messo subito in luce. La stella slovena dei Dallas Mavericks diventa infatti il primo debuttante nella storia NBA a segnare 42 punti.

Il numero 77 dei Mavs oltre la sconfitta contro i Los Angeles Clippers (118-110) non è contento della sua prestazione che recita 42 punti, 7 rimbalzi, 9 assist e 11 perse:

Terribile, non avrei mai dovuto perdere 11 palloni. Sono 11 possessi in più, pensate a quello. Dovevo fare meglio di così, 11 palle perse sono tante e non le ho mai avute così tante in carriera. Sono orgoglioso della squadra, abbiamo lottato sino alla fine e ci abbiamo provato.

Doncic tuttavia è riuscito a fare meglio di Kareem Abdul-Jabbar e Derrick Rose che si erano fermati a quota 36 punti al loro esordio playoff. Come se non bastasse lo sloveno è l'unico insieme a Magic Johnson e Lebron James a mettere a referto una prestazione da almeno 40+5+5 ad una età più giovane di 21 anni.

