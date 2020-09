Grazie a una rimonta mozzafiato i Nuggets di coach Michael Malone forzano la serie contro i Clippers a gara-7, la quarta consecutiva per la franchigia del Colorado! Per conoscere la rivale di Lebron James e dei suoi Los Angeles Lakers si dovrà dunque attendere la nottata tra il 15 e il 16 settembre (3 ora italiana)

Dopo un primo tempo dominato da Kawhi e compagni i Nuggets - trascinati da un irreale Nikola Jokic da 34 punti, 14 rimbalzi e 7 assist - hanno ricucito lo strappo sino al parzialone decisivo costruito nell'ultimo quarto, quando ormai Denver si era convertita in un'orchestra perfettamentre intonata e i Clippers si squagliavano come neve al sole.

Nonostante i problemi fisici al solito Jamal Murray si è rivelato un ottimo secondo violino (21+5+5). Sponda Clippers, la serata di Pat Beverley è la cartina di tornasole dell'occasione persa: 2 punti, 6 falli e un ultimo quarto vissuto da spettatore non pagante. Kawhi Leonard e Paul George (58 punti in due) non sono bastati: si va a gara-7!