Nikola Jokic guarito dal Covid! Ora dovrà passare quattro test negativi prima di andare a Orlando

Nikola Jokic, pivot dei Denver Nuggets, due volta all-star e primo quintetto all-NBA in carica, è finalmente guarito dal virus Covid. Il giocatore serbo, però, non è stato ancora aggregato alla sua squadra che proprio in queste ore ha raggiunto Orlando, sede del finale di stagione NBA. Prima di raggiungere i suoi compagni, Jokic dovrà superare due test (che dovranno essere negativi) in Serbia e, in seguito, altri due negli USA. Per questo motivo, il lungo dovrà aspettare ancora alcuni giorni prima di poter tornare negli Stati Uniti.

Della situazione di Jokic, oltretutto, ha parlato anche il coach Michael Malone, il quale ha rasserenato stampa e tifosi sulle condizioni del serbo...

Niko sta benissimo. Stiamo facendo il possibile per permettergli di raggiungerci quanto prima. L’ho sentito al telefono ed è veramente in ottima forma. Dice di stare alla grande ed è molto entusiasta per la ripresa dalla stagione

