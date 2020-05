Patrick Ewing annuncia: "Positivo al coronavirus: prendetevi cura dei vostri cari"

L'ex stella dei New York Knicks ha annunciato via social network di aver contratto il virus che ha colpito tutto il mondo negli ultimi mesi.

Anche Patrick Ewing, 57 anni, rientra nella lunga lista di statunitensi colpiti dal Covid-19: è lui stesso ad annunciarlo via social nella serata di venerdì.

Questo virus è grave e non deve essere preso alla leggera. Voglio incoraggiare tutti a stare al sicuro e a prendersi cura dei loro cari. Ora più che mai, voglio ringraziare gli operatori sanitari e tutti coloro che sono in prima linea. Starò bene e ce la faremo tutti.

Patrick Ewing ricorda a tutti di attenersi alle norme anti-contagio: intanto è stato ricoverato in isolamento in un ospedale di Washington, citta nella quale risiede dal 2017, quando prese l'incarico di coach di Georgetown, squadra collegiale della NCAA, per la quale aveva anche militato come giocatore in passato.

Georgetown ha comunicato che l’unico membro ad essere risulato positivo al test sia stato solo il proprio head coach, Patrick Ewing.

