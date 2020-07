Ritorno in campo per Danilo Gallinari: OKC supera Boston nella prima a Orlando

Dal nostro partner OAsport.it

Danilo Gallinari e i suoi Oklahoma City Thunder sono tornati in campo per la prima partita nella bolla di Orlando. OKC ha superato, anche piuttosto nettamente, i Boston Celtics per 98-84 in quello che era un esordio per entrambe le formazioni in vista dei match che valgono per la regular season e poi successivamente per i playoff.

Quindici minuti in campo per Gallinari, che ha messo a referto 9 punti e 3 rimbalzi. I protagonisti nel successo di Oklahoma sono stati sicuramente Steven Adams e Shai Gilgeous Alexander, entrambi con 17 punti. In casa Boston non è bastata la doppia doppia di Enes Kanter da 11 punti e 10 rimbalzi.

Dopo 916 giorni di assenza forzata per infortunio si è rivisto sul parquest l'ala piccola Andre Roberson (OKC), che ha commentato il suo ritorno con un post ironico sui social:

Nella notte si sono giocate anche altre partite: Phoenix-Utah 101-88, Philadelphia-Memphis 90-83, Toronto-Houston 94-83.

